"Челси" обратился к "Атлетико" насчет выкупа Фелиша

"Челси" обратился к "Атлетико" насчет постоянного трансфера нападающего Жоау Фелиша.

После своего перехода из "Атлетико" на правах аренды в январе Фелиш забил лишь три гола за "Челси", однако Жоау неплохо вписался в игру "синих", и теперь лондонский клуб хочет сохранить его.



По информации Evening Standard, "Челси" уже контактирует с "Атлетико", однако клуб Ла Лиги продолжает требовать за Фелиша 88 миллионов фунтов.



Если "Челси" не удастся снизить цену за Фелиша, "Атлетико" готов разрешить "синим" продлить аренду 23-летнего португальца на весь следующий сезон за 16 млн. фунтов.



Также два клуба могут попытаться включить в сделку по Фелишу кого-нибудь из игроков "Челси" — со стороны "Атлетико" существует встречный интерес к защитнику Марку Кукурелье и нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу.