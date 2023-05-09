Неймар предпочитает отправиться в Премьер-Лигу

Нападающий Неймар открыт к уходу из ПСЖ грядущим летом и предпочитает отправиться в Премьер-Лигу.

Еще в феврале президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи встречался с владельцем "Челси" Тоддом Бели в Париже, чтобы обсудить трансфер Неймара.



Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники в Бразилии, с тех пор два клуба оставались в контакте насчет Неймара, а Бели является большим фанатом 10-го номера парижан.



У Неймара остается еще четыре года по контракту, однако ПСЖ готов отпустить 31-летнего игрока сборной Бразилии в ближайшее трансферное окно, если получит правильное предложение.



Сам Неймар, который сейчас восстанавливается после операции на лодыжке, изначально не хотел покидать Париж, однако за последние недели недели изменил свое мнение и теперь открыт к смене клуба.



Неймар больше не чувствует, что ему рады в ПСЖ, и считает, что в следующем сезоне ему будет лучше играть в футбол где-нибудь еще.



В качестве наиболее предпочтительного направления Неймар рассматривает Премьер-Лигу, однако даже английским грандам будет непросто позволить себе зарплату бразильца в размере 40 миллионов евро (35 млн. фунтов) в год, не говоря уже о его высокой трансферной стоимости.



Также сообщается, что Неймар исключает свое возвращение в Бразилию, а в Испании не видит себя ни в какой другой команде, кроме "Барселоны", которая и продала его в ПСЖ за 222 млн. евро летом 2017.