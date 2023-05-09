Семь вещей, что мы узнали в 35-м туре

За три тура до финиша чемпионата в Премьер-Лиге максимально обострилась борьба за четвертое место — "Ливерпуль" находится на расстоянии вытянутой руки от "Манчестер Юнайтед". Но самое интересное — на дне таблицы, где "Эвертон" и "Ноттингем Форест" открыли в себе атакующие таланты, не желая вылетать. Об этом и другом — в традиционных итогах тура.





"Эвертон" отказывается вылетать



Не исключено, что те, кто не смотрел игру "Эвертона" против "Брайтона" и просто увидел итоговый счет, первым делом обратились к другому источнику, чтобы проверить его правдивость. Великолепный "Брайтон", претендовавший даже на место в топ-4, и обыгравший недавно "Манчестер Юнайтед", был уничтожен командой, которой голы давались с большим трудом.



Болельщики "ирисок", наверное, согласились бы на ничью в Брайтоне до матча, но игроки "Эвертона" были настроены более решительно, что и вылилось в быстрый гол. У "Брайтона" есть уязвимое место — иногда возникающие большие разрывы между обороной и высоко выдвигающейся полузащитой, и в этой игре "Эвертон" использовал этот недостаток команды Де Дзерби по полной. Быстрые контратаки "ирисок" стали убийственными для "Брайтона", который так и не смог оправиться от шока, пропустив в первом тайме уже трижды.



Это был, наверное, лучший матч в карьере Дуайта Макнила, который забил раз, отдал голевую передачу на Дукуре и организовал автогол Стила. Но куда важнее, что свой лучший матч сезона провел еще и Дукуре, а также вся команда в целом. Хорош был Пикфорд, выручивший несколько раз, хорош был и Дайч, который, наконец, внял просьбам болельщиков и критике со стороны экспертов и усадил на скамейку своего любимца Кина, отдав предпочтение Йерри Мине. С такой игрой "Эвертон", конечно же, не должен вылетать, но расслабляться команде Дайча рано.



"Ноттингем" — в игре, "Саутгемптон" — в Чемпионшипе



Настроение болельщиков "Эвертона" было бы лучше, если бы потерял очки один из основных конкурентов — "Ноттингем Форест". Но "лесники" нашли в себе силы обыграть вылетающий "Саутгемптон", использовав ту же тактику контратак и уязвимость "святых" у своих ворот.



Хоть "Саутгемптон" и начал активнее, проводя много времени у ворот Кейлора Наваса, уже первый момент у их ворот завершился голом, а далее "Форест" методично добивал надежды "святых" зацепиться за результат. В итоге "Саутгемптон" все же не дал расслабиться команде Купера, но оказался одной ногой в Чемпионшипе, хоть и отчаянно хватался за свои математические шансы побороться за выживание в последних турах.



Креативный талант Моргана Гиббс-Уайта и Бреннана Джонсона — то, что дарит надежду фанатам "Форест" на сохранение прописки в элите, но в двух ближайших матчах с "Челси" и "Арсеналом" им в первую очередь нужно уповать на надежность обороны.





Оборона "Лестера" тянет "лис" на дно



"Лестер" забил трижды, сыграв в атаке на уровне конкурентов "Эвертона" и "Ноттингема", но пропустил от "Фулхэма" целых пять мячей — оборона "лис" не оставила им шансов на положительный результат, и команда Дина Смита опустилась в зону вылета по итогам матчей понедельника.



Впереди у "Лестера" матчи с мотивированными и находящимися в хорошей форме "Ливерпулем" и "Ньюкаслом", а также с "Вест Хэмом", который возглавляет бывший менеджер "Эвертона" Дэвид Мойес. Он, наверняка, захочет попрощаться с "молотками" достойно и не откажется помочь "ирискам", если это будет необходимо.



Перспективы "лис" весьма безрадостны, как и игра команды в обороне. Если в атаке есть Мэддисон, Барнс и Варди, то в обороне человека, который способен повести за собой, не наблюдается. Сеюнджю выдал пару хороших матчей, продал себя в "Атлетико" и снова опустился к тому уровню игры, который сделал его непригодным для основы при Роджерсе. Нормальной поддержки уязвимому центру обороны от опорников не было, а забить больше, чем привезла оборона, "Лестер" в этот раз не смог.



Ошибка Де Хеа может обойтись МЮ очень дорого



Поскольку Давид де Хеа еще не согласился на продление контракта, который позволит ему остаться на "Олд Траффорд" после окончания сезона, последние несколько недель, возможно, дали клубной иерархии более сильную позицию в переговорах о снижении его зарплаты.



В то время как ограниченность Де Хеа в игре ногами давно известна, его способность останавливать удары — обычно самый сильный аспект его игры — подвела его в матче с "Вест Хэмом". Учитывая, что "Ливерпуль" одержал шесть побед кряду и отстает от четвертого "Манчестер Юнайтед" всего одно очко, ошибка Де Хеа может дорого обойтись "красным дьяволам", пускай у них и есть одна игра в запасе.



Де Хеа продемонстрировал еще одно кошмарное выступление, когда команда Эрика Тен Хага вылетела из Лиги Европы против "Севильи" в прошлом месяце. Хотя мало кто усомнится в его важности для клуба за последние 12 лет, замена обойдется дорого, а "Юнайтед" остро нуждается в улучшениях в других местах.



Возможно, "Сити" рано списал Илкая Гюндогана



Илкай Гюндоган еще раз показал себя в матче против "Лидса", забив два гола, которые принесли "Манчестер Сити" победу. Полузащитник был одним из самых стабильных игроков Пепа Гвардиолы, но его контракт заканчивается в конце сезона.



Гвардиола намекнул, что хотел бы оставить Гюндогана в клубе после субботней победы, но признал, что этот вопрос находится в руках клуба. В октябре Илкаю исполнится 33 года, что заставляет менеджмент "Сити" серьезно задуматься о том, нужно ли им найти более молодого игрока на это место.



Конец этого сезона может стать естественным моментом для принятия решения. В матче с "Лидсом" он исполнял более глубокую роль вместо отдохнувшего Родри, продемонстрировав свою универсальность и опыт, но при этом сумев решить исход матча, найдя место в штрафной и вокруг нее. Товарищи по команде избрали немца капитаном в этом сезоне, что свидетельствует о его статусе в раздевалке. Возможно, руководству клуба стоит пересмотреть свое решение по игроку, который все еще способен решать исход важных матчей в одиночку.



Эллардайсу нужен более смелый план, чтобы спасти "Лидс"



В первой игре Сэма Эллардайса в "Лидсе" за 90 минут "павлины" имели 17% владения мячом, что является слабым показателем, если бывший тренер сборной Англии хочет сохранить свою новую команду в Премьер-Лиге. Нет никаких шансов, что схема 4–5–1, которая не смогла остановить "Манчестер Сити", повторится, когда "Ньюкасл" приедет на "Элланд Роуд" в следующие выходные.



Положительная новость для Эллардайса заключается в том, что у него есть целая неделя, чтобы поработать над новым планом, который может основываться на трудолюбивом, хотя и несколько разочаровывающем, выступлении против "Сити". Основное внимание должно быть сосредоточено на том, как поддержать нападающего.



Патрик Бэмфорд изо всех сил пытался произвести впечатление, проведя большую часть игры в изоляции от всех остальных игроков "Лидса". Родриго вышел и забил, но это был единственный примечательный шанс "Лидса". Чтобы выжить, "белым" нужны голы, и они не должен играть так как на "Этихад".



Испанские менеджеры дарят надежду комадами из Уэст-Мидлендса



Попытка прорваться в Европу в исполнении "Астон Виллы" застопорилась после двух поражений подряд. Но в целом, в Уэст-Мидлендсе должно царить удовлетворение от того, что представители региона Премьер-Лиги находятся в гораздо лучшем состоянии, чем в начале сезона, когда и "Вилла", и "Вулверхэмптон" заигрывали с зоной вылета.



Решение заключалось в том, чтобы обратиться к опытным испанским тренерам Унаи Эмери и Хулену Лопетеги, бывшим менеджерам "Севильи", которые разделяют веру в своих игроков и часто меняют тактику во время матчей. Уже само это казалось огромным прогрессом для "Виллы" на фоне Стивена Джеррарда, который впал в ступор, как только у его команды возникли проблемы.



"Самое сложное достижение, которого я достиг", — сказал Лопетеги, который, как и Эмери, был победителем Лиги Европы с "Севильей", когда "Вулверхэмптон" набрал 40 очков. Ожидается лето восстановления, и многие ветераны "волков", как ожидается, уйдут. Наверное, перестройку нужно было начать на год раньше, но большая удача "волков" в том, что ее не нужно будет делать в Чемпионшипе.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru