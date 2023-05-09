Семь вещей, что мы узнали в 35-м туре
За три тура до финиша чемпионата в Премьер-Лиге максимально обострилась борьба за четвертое место — "Ливерпуль" находится на расстоянии вытянутой руки от "Манчестер Юнайтед". Но самое интересное — на дне таблицы, где "Эвертон" и "Ноттингем Форест" открыли в себе атакующие таланты, не желая вылетать. Об этом и другом — в традиционных итогах тура.
"Эвертон" отказывается вылетать
Не исключено, что те, кто не смотрел игру "Эвертона" против "Брайтона" и просто увидел итоговый счет, первым делом обратились к другому источнику, чтобы проверить его правдивость. Великолепный "Брайтон", претендовавший даже на место в топ-4, и обыгравший недавно "Манчестер Юнайтед", был уничтожен командой, которой голы давались с большим трудом.
Болельщики "ирисок", наверное, согласились бы на ничью в Брайтоне до матча, но игроки "Эвертона" были настроены более решительно, что и вылилось в быстрый гол. У "Брайтона" есть уязвимое место — иногда возникающие большие разрывы между обороной и высоко выдвигающейся полузащитой, и в этой игре "Эвертон" использовал этот недостаток команды Де Дзерби по полной. Быстрые контратаки "ирисок" стали убийственными для "Брайтона", который так и не смог оправиться от шока, пропустив в первом тайме уже трижды.
Это был, наверное, лучший матч в карьере Дуайта Макнила, который забил раз, отдал голевую передачу на Дукуре и организовал автогол Стила. Но куда важнее, что свой лучший матч сезона провел еще и Дукуре, а также вся команда в целом. Хорош был Пикфорд, выручивший несколько раз, хорош был и Дайч, который, наконец, внял просьбам болельщиков и критике со стороны экспертов и усадил на скамейку своего любимца Кина, отдав предпочтение Йерри Мине. С такой игрой "Эвертон", конечно же, не должен вылетать, но расслабляться команде Дайча рано.
"Ноттингем" — в игре, "Саутгемптон" — в Чемпионшипе
Настроение болельщиков "Эвертона" было бы лучше, если бы потерял очки один из основных конкурентов — "Ноттингем Форест". Но "лесники" нашли в себе силы обыграть вылетающий "Саутгемптон", использовав ту же тактику контратак и уязвимость "святых" у своих ворот.
Хоть "Саутгемптон" и начал активнее, проводя много времени у ворот Кейлора Наваса, уже первый момент у их ворот завершился голом, а далее "Форест" методично добивал надежды "святых" зацепиться за результат. В итоге "Саутгемптон" все же не дал расслабиться команде Купера, но оказался одной ногой в Чемпионшипе, хоть и отчаянно хватался за свои математические шансы побороться за выживание в последних турах.
Креативный талант Моргана Гиббс-Уайта и Бреннана Джонсона — то, что дарит надежду фанатам "Форест" на сохранение прописки в элите, но в двух ближайших матчах с "Челси" и "Арсеналом" им в первую очередь нужно уповать на надежность обороны.
Оборона "Лестера" тянет "лис" на дно
"Лестер" забил трижды, сыграв в атаке на уровне конкурентов "Эвертона" и "Ноттингема", но пропустил от "Фулхэма" целых пять мячей — оборона "лис" не оставила им шансов на положительный результат, и команда Дина Смита опустилась в зону вылета по итогам матчей понедельника.
Впереди у "Лестера" матчи с мотивированными и находящимися в хорошей форме "Ливерпулем" и "Ньюкаслом", а также с "Вест Хэмом", который возглавляет бывший менеджер "Эвертона" Дэвид Мойес. Он, наверняка, захочет попрощаться с "молотками" достойно и не откажется помочь "ирискам", если это будет необходимо.
Перспективы "лис" весьма безрадостны, как и игра команды в обороне. Если в атаке есть Мэддисон, Барнс и Варди, то в обороне человека, который способен повести за собой, не наблюдается. Сеюнджю выдал пару хороших матчей, продал себя в "Атлетико" и снова опустился к тому уровню игры, который сделал его непригодным для основы при Роджерсе. Нормальной поддержки уязвимому центру обороны от опорников не было, а забить больше, чем привезла оборона, "Лестер" в этот раз не смог.
Ошибка Де Хеа может обойтись МЮ очень дорого
Поскольку Давид де Хеа еще не согласился на продление контракта, который позволит ему остаться на "Олд Траффорд" после окончания сезона, последние несколько недель, возможно, дали клубной иерархии более сильную позицию в переговорах о снижении его зарплаты.
В то время как ограниченность Де Хеа в игре ногами давно известна, его способность останавливать удары — обычно самый сильный аспект его игры — подвела его в матче с "Вест Хэмом". Учитывая, что "Ливерпуль" одержал шесть побед кряду и отстает от четвертого "Манчестер Юнайтед" всего одно очко, ошибка Де Хеа может дорого обойтись "красным дьяволам", пускай у них и есть одна игра в запасе.
Де Хеа продемонстрировал еще одно кошмарное выступление, когда команда Эрика Тен Хага вылетела из Лиги Европы против "Севильи" в прошлом месяце. Хотя мало кто усомнится в его важности для клуба за последние 12 лет, замена обойдется дорого, а "Юнайтед" остро нуждается в улучшениях в других местах.
Возможно, "Сити" рано списал Илкая Гюндогана
Илкай Гюндоган еще раз показал себя в матче против "Лидса", забив два гола, которые принесли "Манчестер Сити" победу. Полузащитник был одним из самых стабильных игроков Пепа Гвардиолы, но его контракт заканчивается в конце сезона.
Гвардиола намекнул, что хотел бы оставить Гюндогана в клубе после субботней победы, но признал, что этот вопрос находится в руках клуба. В октябре Илкаю исполнится 33 года, что заставляет менеджмент "Сити" серьезно задуматься о том, нужно ли им найти более молодого игрока на это место.
Конец этого сезона может стать естественным моментом для принятия решения. В матче с "Лидсом" он исполнял более глубокую роль вместо отдохнувшего Родри, продемонстрировав свою универсальность и опыт, но при этом сумев решить исход матча, найдя место в штрафной и вокруг нее. Товарищи по команде избрали немца капитаном в этом сезоне, что свидетельствует о его статусе в раздевалке. Возможно, руководству клуба стоит пересмотреть свое решение по игроку, который все еще способен решать исход важных матчей в одиночку.
Эллардайсу нужен более смелый план, чтобы спасти "Лидс"
В первой игре Сэма Эллардайса в "Лидсе" за 90 минут "павлины" имели 17% владения мячом, что является слабым показателем, если бывший тренер сборной Англии хочет сохранить свою новую команду в Премьер-Лиге. Нет никаких шансов, что схема 4–5–1, которая не смогла остановить "Манчестер Сити", повторится, когда "Ньюкасл" приедет на "Элланд Роуд" в следующие выходные.
Положительная новость для Эллардайса заключается в том, что у него есть целая неделя, чтобы поработать над новым планом, который может основываться на трудолюбивом, хотя и несколько разочаровывающем, выступлении против "Сити". Основное внимание должно быть сосредоточено на том, как поддержать нападающего.
Патрик Бэмфорд изо всех сил пытался произвести впечатление, проведя большую часть игры в изоляции от всех остальных игроков "Лидса". Родриго вышел и забил, но это был единственный примечательный шанс "Лидса". Чтобы выжить, "белым" нужны голы, и они не должен играть так как на "Этихад".
Испанские менеджеры дарят надежду комадами из Уэст-Мидлендса
Попытка прорваться в Европу в исполнении "Астон Виллы" застопорилась после двух поражений подряд. Но в целом, в Уэст-Мидлендсе должно царить удовлетворение от того, что представители региона Премьер-Лиги находятся в гораздо лучшем состоянии, чем в начале сезона, когда и "Вилла", и "Вулверхэмптон" заигрывали с зоной вылета.
Решение заключалось в том, чтобы обратиться к опытным испанским тренерам Унаи Эмери и Хулену Лопетеги, бывшим менеджерам "Севильи", которые разделяют веру в своих игроков и часто меняют тактику во время матчей. Уже само это казалось огромным прогрессом для "Виллы" на фоне Стивена Джеррарда, который впал в ступор, как только у его команды возникли проблемы.
"Самое сложное достижение, которого я достиг", — сказал Лопетеги, который, как и Эмери, был победителем Лиги Европы с "Севильей", когда "Вулверхэмптон" набрал 40 очков. Ожидается лето восстановления, и многие ветераны "волков", как ожидается, уйдут. Наверное, перестройку нужно было начать на год раньше, но большая удача "волков" в том, что ее не нужно будет делать в Чемпионшипе.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
09.05.2023 14:00
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1939 - Подписать пакт с нацистской Германией, с которой воевали на смерть идеологически все 20е-30е. С Германией что называла СССР своим прямым и главным врагом, создала Антикомминтерновский пакт, воевала с СССР в Испании. С этой Германией создается пакт о разделе Европы. С ней же нападаем на Польшу и устраиваем свой отдельный геноцид польского населения;
1940 - Рофлим с Британии и Франции, шлем телеграмы Гитлеру с поздравлениями. Начинаем слать в Германию еду, боеприпасы и нефть;
1941, первая половина - приглашаем представителей Германии на парад 1 мая, уверяем Гитлера что мы его друзья. Продолжаем слать ресурсы;
1941, вторая половина - Германия на бензине из советской нефти, накормленная совесткой сельхозпродукцией идет убивать совестких граждан. Руководство СССР начинает бегать за Британией и просить у воюющей уже 2 года Британии ленд лиз;
1942 - СССР после мольбы принимают в антигитлеровскую коалицию коалицию, США начинает поставлять в СССР нефть, еду, вооружение, грузовики, рации и прочее, спасая население от голода и решая временно проблемы с текущими нуждами до перестройки промышленности;
1943 - 90% жд транспорта в СССР - ленд лиз, 40% автотранспорта - ленд лиз, 60% авиатоплива - ленд лиз, 60% еды, в особенности мяса - ленд лиз. Пока советская промышленность сосредотачивается на производстве оружия, тыл закрывают поставки союзников;
1944 - союзники прогибают малые державы вокруг СССР принять территориальные претензии СССР, с целью поощрить союзника, подавляя по сути остальных членов антигитлеровского альянса.
1945 - война выиграна ценой 30-40 миллионов жизней - как соладат, так и мирных людей. Это 15-20% населения СССР.
Логика ватной русни - МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ, закатывают парад, "Европа проиграла", "это все нацики мы вообще были за мир".
Долбоебы отмечают катастрофическую ошибку тоталитарной хуйни, что привела к тому что каждый 5-6й житель был уничтожен. И если бы не обсираемый ими Запад кровавый СЫШЫА - могло бы быть еще больше жертв. И грозятся это повторить.
Вопрос - кому хуже то будет?
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https://t.me/uniannet/97711?single
Оруууу
(ответить)
И ещё, Советский Союз никогда не отмечал День Победы, потому что знали, что не все так было идеально, как написали в книжке, и как рассказал дедушка внучке всё то, что можно рассказать.
9 мая был только юбилейной датой - днём памяти.
А уже потом, в 1995 сначала предложил это народу и выдал за своё. И Путин после продолжил. Ведь это единственное что сейчас осталось в ваших русистких скрепах.
(ответить)
С праздником 9 мая!
У путиноидов праздник-то с говнецом уже два года подряд как минимум.
Деды воевали РАДИ МИРА, а они ЗА ВОЙНУ топят.
Можем повторить.. говорят. Что повторить?
Блокадный Ленинград? Разрушенный Сталинград?
Миллионов убитых и искалеченных? Голодных детей - сирот?
Их ждет горькое разочарование в ближайшее время. А кого-то и тюрьма.
(ответить)
Выплаты по ветеранам Великой Отечественной войны к 9 маю в различных странах бывшего СССР:
> Казахстан: 1,5-2 млн тенге = 259-347 тысяч рублей, каждому ветерану (в зависимости от региона).
> Узбекистан: 18 млн сумов = 122 тысяч рублей.
> Таджикистан: 18 тысяч сомони = 129 тысяч рублей.
> Кыргызстан: 100 тысяч сомов = 88 тысяч рублей.
> Азербайджан: 1500 манатов = 68 тысяч рублей.
> Армения: 250 тысяч драм = 51 тысяч рублей.
> Грузия: 1000 лари = 31 тысяч рублей.
> Беларусь: 850-2000 белорусских рублей = 23-55 тысяч рублей (в зависимости от региона).
> Россия: 10-25 тысяч рублей (в зависимости от региона).
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Да зачем вы тут на нацисткую шоблу распыляетесь пацаны) забейте) нам хорошо, мы празднуем, чтим память предков. А эти тараканы просто сдохнут)
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А куда вся местная шерсть подевалась, всякие хачи и вагифы? Мне бы куртку камуфляжную, как у Рамзана Ахматовича. Хач сотни за полторы не подгонит?
(ответить)
"Братишки. Что такое происходит. Пойду помолюсь" (обосранка-эстонка)
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эстооонкааааа!!!
сасасаааааттььь!!!
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Бля. Ты вроде адекватный тип. Но читать совсем не умеешь. Где написано у меня "мы пережили". Во вторых, в Мариуполе была пятилетняя продуктовая блокада? В третьих, где написано, что я призываю бомбить мирняк? Не уподобляйся ты конченным фапльским пиздаболам. Вроде здравый смысл в тебе присутствует.
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09.05.2023 14:50 #
imf-tau
И какой вывод ты сделал, зная это?
Что можно заставить людей в Мариуполе сидеть в блокаде потому что уебан, которого вы посадили на трон, сказал вам что там нацики?
Что можно устаривать фильтрационки и пыточные? Или задерживать по списку на оккупирвоанных территориях "неблагонадежный элемент"?
Ты ебальник бы закрыл на счет хиханек и говорить "мы пережили". Ты нихуя не пережил лично.
Ты сейчас призываешь делать все тоже самое что делали нацисты в Питере - бомбить мирняк, пытать мирняк, осаждать города. А "память историческая" твой фиговый листочек срам закрыть.
Так что любой твой вой до того момента как ты не осуждаешь все как под копирку сделанное уже как раз войсками ТВОЕЙ страны - ебаное лицемерие.
(ответить)
Здравствуйте
Накануне 9 Мая движение «Народный фронт» и Госуслуги организуют поздравления для бойцов на передовой
Волонтёры «Народного фронта» доставят открытку со словами поддержки бойцам в зону СВО
Как участвовать
1.Откройте услугу «Пожелание победы бойцам на передовой»
2.Напишите короткое пожелание
3.Отправьте заявление. Его проверят, напечатают открытку и доставят её на фронт
Информация о способах помощи бойцам на передовой и мирным жителям новых регионов на сайте «Народного фронта»
(ответить)
Этот день победы путинкой пропах.
Это праздник с каплей спермы на губах
Это радость с ягуаром на руках
День победы День Победы День Побееееееееееееееееды
(ответить)
Слава Украине! Слава героям! Смерть оккупантам - рашистам!
(ответить)
КОРОЛЕВСКИЙ КЛУБ - 14 ЛЧ. 15 loading....
КЛУБ МАЗУТНЫХ ЧУШЕК - 0 ЛЧ.
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Однажды я нашёл сундук на чердаке
В 45-м дед спрятал его здесь.
В нём куча вещей из старых добрых дней
Cверху наготове форма деда на ней.
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.
В танковой дивизии дедушка служил
В далекой России порядок наводил.
Ни один коммиссар от него не удрал
Дед к большевикам жалости не знал.
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.
Пусть меня сегодня и всегда бодрит
Cтарой деда униформы вид.
Череп на фуражке заблестит сильней
Cкоро братство белое погонит всех свиней.
Внук тоже будет штурмфюрер CC,
Внук тоже будет штурмфюрер CC,
Внук тоже будет штурмфюрер CC,
Внук Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед Штурмфюрер, Штурмфюрер CC
(ответить)
Ну а теперь можно и о футболе с адекватными пообщаться.
Я за настоящих КОРОЛЕЙ. В гостях Сити очень часто лажает.
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пацаны
нашел фото как наркот с пидарастеркой воюют на фапле
https://cdn.jpg.wtf/futurico/e1/b2/1678563712-e1b2a1d7eca9cef3445fbb7f59e289c2.jpeg
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Я повторяю для особо тупых и глухих русофобов
"Да вас дегенератов обдолбанных за людей то считать не надо, после ваших постов здесь"
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Реально, на фапле столько опарышей. Копошатся что-то в говне своем. А толку от них ноль)
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Да вас дегенератов обдолбанных за людей то считать не надо, после ваших постов здесь. Крысы безмозглые
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