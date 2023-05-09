Почеттино планирует совершить три приобретения летом

Маурисио Почеттино планирует совершить три ключевых приобретения в случае своего назначения главным тренером "Челси".

В данный момент процесс назначения Почеттино находится в завершающей стадии — окончательное решение по Маурисио может быть принято со дня на день.



По информации Daily Mail, Почеттино уже сказал боссам "Челси", что хочет заново создать стержень команды с помощью приглашения голкипера, центрального полузащитника и нападающего.



Почеттино хочет заполучить этих игроков и поскорее, и желательно, чтобы они обладали опытом выступлений в Премьер-Лиге. Также Маурисио собирается сократить размер первой команды.



Что касается полузащитника, то Почеттино ищет игрока, который сможет стать долгосрочным партнером Энцо Фернандеса по центру поля. Маурисио сомневается, что Нголо Канте или Матео Ковачич годится на эту роль.