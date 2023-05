Светская хроник за вторник

Кристиан Пулишич может помочь "Челси" заполучить Виктора Осимхена. "Барселона" хочет 70 миллионов фунтов за Рафинью. ПСЖ нацелился на Бернарду Силву и Жозе Моуриньо. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Вингер Кристиан Пулишич может стать разменной монетой в сделке по приобретению "Челси" нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (Daily Mail)



"Барселона" установила цену в 70 миллионов фунтов за вингера Рафинью, который интересен "Челси" и "Ньюкаслу". (Sport)



"Манчестер Юнайтед" придется раскошелиться минимум на 79 млн. фунтов ради нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани. (90min)



Отвечающий за трансферы ПСЖ Луиш Кампуш сделал полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву приоритетной целью своего клуба на лето. (Le 10 Sport)



"Байер" проявляет интерес к полузащитнику "Арсенала" Граниту Джаке. (Daily Mirror)



ПСЖ положил глаз на вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе. (Daily Mail)



"Астон Вилла", "Лидс" и "Вест Хэм" претендуют на нападающего "Лиона" Муссу Дембеле. (Birmingham Mail)



"Ньюкасл" просматривает 18-летнего полузащитника "Блэкберна" Адама Уортона. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас", "Фулхэм" и "Вест Хэм" следят за полузащитником "Борнмута" Джефферсоном Лерма. (TEAMtalk)



Другое



На этой неделе "Челси" примет окончательное решение насчет своего нового главного тренера, которым, вероятно, станет Маурисио Почеттино. (The Athletic)



ПСЖ заинтересован в приглашении бывшего наставника "Челси", "Юнайтед" и "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо. (Sky Sports)



Американский бизнесмен Том Вагнер согласовал покупку "Бирмингема", назвав родительскую компанию клуба именем Shelby Companies Limited — в честь героя популярного сериала "Острые козырьки". (Daily Mirror)



Вингер "Юнайтед" Антони попался с мобильным телефоном в руках, управляя своим Lamborghini за 300,000 фунтов. (The Sun)



19-летний полузащитник "Челси" Андрей Сантос женился, причем на церемонию явился в шортах. (The Sun)