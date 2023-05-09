Неопределенность с продажей клуба заставляет МЮ сохранить Де Хеа

Неопределенность с продажей клуба может помешать "Манчестер Юнайтед" обзавестись новым голкипером на следующий сезон.

К настоящему моменту семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", уже завершило сбор предложений насчет своего клуба, но до сих пор даже не определило наиболее предпочтительного покупателя.



На прошлой неделе главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг честно признался, что не знает свой трансферный бюджет на грядущее лето.



Тен Хаг находится в неведении, будут ли у него деньги на покупку нового голкипера, поэтому после поражения 1:0 от "Вест Хэма" в минувшее воскресенье Эрик публично поддержал Давида и выразил надежду на подписание с ним нового контракта.



В сложившейся ситуации Тен Хаг просто не может отпускать Де Хеа бесплатно, не зная, сможет ли он найти равноценную замену, сообщает talkSPORT.