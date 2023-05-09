Анчелотти: "Сити" стал более совершенной командой"

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти признал, что с приходом нападающего Эрлинга Холанда "Манчестер Сити" стал более совершенной командой.

Холанд забил уже 51 гол в своем дебютном сезоне за "Сити", и Анчелотти чувствует, что Эрлинг стал тем недостающим элементом для команды, которую "Реал" перестрелял в полуфинале финала Лиги Чемпионов год назад (6:5).



"Их команда стала более совершенной, чем в прошлом году".



"Габриэль Жезус, конечно, был очень опасен, но он отличается от Холанда. Их стиль остался прежним, но теперь они могут извлекать выгоду из длинных забросов и подборов".



"Холанд очень опасен. Мы должны присматривать за ним — и не только за ним одним. Они играют в очень хороший футбол, и мы должны потрудиться нам тем, чтобы сдержать команду, которая выглядит неудержимой".



"Но у нас есть варианты. Мы в порядке, мы на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Что имеет значение, так что наша мотивация, и завоевание Кубка Испании стало бонусом", — цитирует Анчелотти Sky Sports.