Мойес все еще может остаться в "Вест Хэме"

Вопреки слухам, "Вест Хэм" пока не принял решение отказаться от своего главного тренера Дэвида Мойеса.

В этом сезоне "Вест Хэм" оказался вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, несмотря на солидные инвестиции в состав прошлым летом. В связи с этим появились слухи, что лондонский клуб собирается уволить Мойеса — уже в этой кампании или после ее окончания. Долгое время Дэвид выглядел обреченным.



Однако победой 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье "Вест Хэм" практически снял вопросы насчет своей прописки в элите, а вдобавок "молотобойцы" готовятся к противостоянию с АЗ в полуфинале Лиги Конференций, успешное выступление в которой может стать ключом к судьбе Мойеса.



Как сообщает The Telegraph, сейчас в "Вест Хэме" не исключают, что Мойес останется на следующий сезон, но "молотобойцы" продолжают рассматривать варианты на замену Дэвиду, включая Паулу Фонсену, Анге Постекоглу и Грэма Поттера.