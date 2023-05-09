Гвардиола не думает о мести перед матчем с "Реалом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что месть не является его мотивацией на полуфинальное противостояние с "Реалом" в Лиге Чемпионов.

В прошлом году "Реал" взял верх над "Сити" на этой же стадии Лиги Чемпионов с общим счетом 6:5, хотя по игре "горожане" смотрелись ничуть не хуже своего соперника.



Во вторник вечером "Сити" проведет в Мадриде первый матч 1/2 финала, однако события 12-месячной давности остались для Гвардиолы в прошлом.



"То было тяжело, но мы исключительным образом провели первый матч в Манчестере и сыграли хороший матч здесь (в Мадриде)".



"В целом мы сыграли хорошо, но этого оказалось недостаточно. Остается поздравить их и смириться. И вот спустя год мы снова здесь".



"Мы здесь не для мести. Это другая возможность. Однажды у нас получится. Однажды мы попадем в финал и выиграем его. Этого не случилось в прошлом сезоне, когда мы играли против "Реала", который точно знает, что им нужно делать в этом соревновании".



"В прошлом сезоне это ощущалось как конец света, но вот мы снова здесь".



"Самое важное — это стабильность. Важно, что мы стараемся становиться лучше каждый год. Мы были подготовлены и в прошлом году. У нас прежний тренер, в основном прежние игроки, но это будут совершенно другие матчи".



"Разница в том, что второй матч пройдет дома, и все решится в Манчестере", — цитирует Гвардиолу The Independent.