"Вест Хэм" отпустит Райса только в клуб из Лиги Чемпионов за 120 млн. фунтов

"Вест Хэм" позволит полузащитнику Деклану Райсу уйти, если получит предложение в 120 миллионов фунтов от клуба из Лиги Чемпионов.

По информации Sky Sports, уже сейчас, когда сезон еще не закончился, "Вест Хэм" уже получает запросы насчет своего капитана от других клубов.



В данный момент наиболее вероятным направлением для Райса выглядит "Арсенал", хотя "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" тоже имеют виды на 24-летнего игрока сборной Англии.



В идеале "Вест Хэм" хочет сразу получить 120 млн. фунтов за Райса, но также готов рассмотреть предложения по Деклану в размере 100 млн. фунтов плюс какой-нибудь игрок.



Сейчас у Райса остается два года по контракту, но "Вест Хэму" принадлежит опция его продления на 12 месяцев. Полтора года назад Деклан отказался от новой сделки с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю и продолжает получать только 70,000 фунтов каждые семь дней.



Все вырученные с продажи Райса деньги "молотобойцы" планируют инвестировать назад в укрепление состава грядущим летом.