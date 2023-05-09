"Вест Хэм" отпустит Райса только в клуб из Лиги Чемпионов за 120 млн. фунтов
"Вест Хэм" позволит полузащитнику Деклану Райсу уйти, если получит предложение в 120 миллионов фунтов от клуба из Лиги Чемпионов.
По информации Sky Sports, уже сейчас, когда сезон еще не закончился, "Вест Хэм" уже получает запросы насчет своего капитана от других клубов.
В данный момент наиболее вероятным направлением для Райса выглядит "Арсенал", хотя "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" тоже имеют виды на 24-летнего игрока сборной Англии.
В идеале "Вест Хэм" хочет сразу получить 120 млн. фунтов за Райса, но также готов рассмотреть предложения по Деклану в размере 100 млн. фунтов плюс какой-нибудь игрок.
Сейчас у Райса остается два года по контракту, но "Вест Хэму" принадлежит опция его продления на 12 месяцев. Полтора года назад Деклан отказался от новой сделки с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю и продолжает получать только 70,000 фунтов каждые семь дней.
Все вырученные с продажи Райса деньги "молотобойцы" планируют инвестировать назад в укрепление состава грядущим летом.
09.05.2023 07:00
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120 млн за игрока, у которого осталось всего 2 года контракта
удачи че
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