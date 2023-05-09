Анонс матча "Реал" — "Манчестер Сити"
Во вторник вечером "Манчестер Сити" проведет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Реалом".
Год назад "Реал" нанес "Сити" очень болезненное поражение на этой же стадии элитного европейского соревнования. К 90-й минуте ответной встречи "горожане" вели 5:3, но умудрились проиграть.
Тогда два поздних гола Родриго позволили "Реалу" перевести игру в экстра-таймы, а пенальти Карима Бензема окончательно поставил "Сити" на колени.
Тем не менее, на своей пресс-конференции главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сразу заявил, что не жаждет мести и просто рассматривает новое противостояние с "Реалом" как очередную возможность приблизиться к победе в Лиге Чемпионов.
- Это будет девятый матч "Реала" и "Сити" в еврокубках. Сейчас по личным встречам равенство — по три победы (2 ничьи).
- "Сити" может стать первой английской командой, сумевшей победить на поле "Реала" в Лиге Чемпионов более одного раза. В феврале 2020 "горожане" уже брали верх нах испанским грандом (1:2).
- Английские команды выиграли только четыре из 18 выездных матчей против "Реала" в Лиге Чемпионов (4 ничьи, 10 поражений).
- В четырех последних матчах между "Реалом" (8) и "Сити" (9) было забито 17 голов. При этом испанская команда нанесла 17 ударов в створ, а английская — 31.
- Гвардиола как тренер проиграл только пять из своего 21 матча против "Реала" во всех соревнованиях (12 побед, 4 ничьи).
- "Реал" не пропускает уже три матча кряду в Лиге Чемпионов — или 349 минут, с гола Мохамеда Салаха в первой встрече 1/8 финала против "Ливерпуля".
- Это будет 10-й полуфинал Лиги Чемпионов в тренерской карьере Гвардиолы. В шести из девяти предыдущих попыток он терпел неудачу. Только у Жозе Моуриньо столько же вылетов с этой стадии соревнования (6).
- Винисиус либо забивал, либо ассистировал в каждом из 10 последних матчей "Реала" в Лиге Чемпионов, на которые он выходил в стартовом составе (всего 7 голов и 5 "ассистов"). С сезона 2003/04 только у Криштиану Роналду была более продолжительная серия такого рода (11).
- Эрлинг Холанд забил 35 голов в своих 27 матчах в Лиге Чемпионов, в среднем отличаясь каждые 58 минут, что делает его лучшим игроком по этому показателю в истории соревнования (минимум 5 голов).
На этот выезд "Сити" не взял защитника Натана Аке, который едва залечил заднюю поверхность бедра, но в матче против "Лидса" в минувшую субботу снова травмировался. Занять место голландца в старте может Кайл Уолкер.
Лига Чемпионов. 1/2 финала
"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
09.05.2023 06:00
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Всех адекватных людей - со светлым праздником Великой Победы! Мы все должны помнить наших предков, миллионы погибших ради победы над злом и античеловечностью. Жаль, что эта коричневая чума не была уничтожена до конца и всплыла у соседей.
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этот Реал победитель нынешнего розыгрыша ЛЧ не прошел
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С этим Реалом только Ливерпуль мог бы справиться.
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