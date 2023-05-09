"Вест Хэм" видит в Гендузи замену для Райса

"Вест Хэм" проявляет интерес к полузащитнику "Марселя" Маттео Гендузи как к возможной замене для своего капитана Деклана Райса.

Согласно слухам, Гендузи является трансферной целью для главного тренера "Астон Виллы" Унаи Эмери, у которого Маттео поиграл в "Арсенале".



Однако talkSPORT утверждает, что "Вест Хэм" готов составить конкуренцию "Вилле" в борьбе за Гендузи, за плечами у которого два сезона выступлений в Премьер-Лиге.



24-летний француз занимает высокое место в списке "молотобойцев" на замену Райсу, который с высокой вероятностью будет продан в ближайшее трансферное окно.



В этом сезоне Гендузи забил пять голов и отдал пять результативных передач за "Марсель", который сейчас занимает третье место в Лиге 1. Также Маттео отметился тем, что в заявке сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре.