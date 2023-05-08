Галлас: "Мне очень грустно из-за "Арсенала"

Экс-защитник "Арсенала" Вильям Галлас жалеет, что случившийся в апреле спад может оставить "канониров" без титула Премьер-Лиги.

На протяжении почти всего этого сезона "Арсенал" удерживал лидерство в Премьер-Лиге, однако после трех ничьих кряду и поражения 4:1 от "Манчестер Сити" подопечные Микеля Артеты утратили инициативу в чемпионской гонке.



Прямо сейчас "Арсенал" находится в одном очке позади "Сити" и сыграл на матч больше, и Галлас уже не ожидает, что "горожане" оступятся.



"Арсенал" должен верить, что они все еще могут завоевать титул, но это будет непросто, потому что мы знаем, что "Манчестер Сити" находится на вершине и, наверное, сохранит это преимущество до конца".



"Думаю, они смогут сохранить эту веру, хотя мне и больно это говорить. Когда ты так близок к завоеванию титула и имеешь шанс финишировать первым, ты должен сделать все возможное".



"Поэтому мне очень грустно из-за "Арсенала". Они были на вершине, у них было преимущество, а теперь, к сожалению, они вторые. Они вынуждены ждать, потеряет ли "Манчестер Сити" очки", — сообщил Галлас Sky Sports.