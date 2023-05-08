"Манчестер Сити" не взял Аке в Мадрид

Натан Аке Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке пропустит первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала".

Едва не покинув "Сити" прошлым летом, в этом сезоне Аке утвердился ключевым игроком команды, которая сохраняет шансы на требл.

К сожалению для главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, в Мадрид его команда приехала без Натана, который в этом сезоне отметился 30 появлениями в стартовом составе.

Аке лишь недавно вернулся в строй после травмы задней поверхности бедра, однако в начале второго тайма матча Премьер-Лиги против "Лидса" в минувшую субботу 28-летний голландец вынужденно завершил игру.

Против "Лидса" Аке заменил Кайл Уолкер, который теперь имеет хорошие шансы выйти на поле "Сантьяго Бернабеу" с первых минут во вторник вечером.


Метки Аке, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2023 22:00

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