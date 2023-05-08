Завершен сезон Чемпионшипа 2022/23
В понедельник завершился регулярный сезон Чемпионшипа 2022/23.
Досрочно оформив повышение в классе, а затем и титул Чемпионшипа, в итоге "Бернли" Венсана Кампани финишировал со 101 очком.
Вторую прямую путевку наверх взял отставший от лидера на 10 баллов "Шеффилд "Юнайтед", а еще один билет в Премьер-Лигу будет разыгран посредством плей-офф, куда попали "Лутон", "Мидлсбро", "Ковентри" и "Сандерленд".
Первые полуфинальные матчи плей-офф Чемпионшипа будут сыграны 13-14 мая, ответные — 16-17 мая, а финал пройдет на "Уэмбли" 27 мая.
При этом Чемпионшип покидают "Рединг", "Блэкпул" и "Уиган". На их место приходят "Плимут", "Ипсвич" и кто-то из четверки "Шеффилд Уэнсдей", "Барнсли", "Болтон", "Питерборо".
08.05.2023 21:00
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Последние комментарии:
либо Лютон либо Ковентри. Новые ебаки попущенных "сосалси" врываются в премьер лигу.
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Блэкберн и Миуолл е6ать вы лохи.
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Пора Сандерленду возвращаться
Будут битвы с Ньюкаслом
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Желаю Лютону выйти в АПЛ. Потрясающий путь проделала команда за последние годы.
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Ну и за Суонси, в Уэльсе тоже было круто
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Притоплю может только за Бристоль, т.к. провел там 2 года
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Абсолютно все равно
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