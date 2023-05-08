Завершен сезон Чемпионшипа 2022/23

Венсан Компани В понедельник завершился регулярный сезон Чемпионшипа 2022/23.

Досрочно оформив повышение в классе, а затем и титул Чемпионшипа, в итоге "Бернли" Венсана Кампани финишировал со 101 очком.

Вторую прямую путевку наверх взял отставший от лидера на 10 баллов "Шеффилд "Юнайтед", а еще один билет в Премьер-Лигу будет разыгран посредством плей-офф, куда попали "Лутон", "Мидлсбро", "Ковентри" и "Сандерленд".

Первые полуфинальные матчи плей-офф Чемпионшипа будут сыграны 13-14 мая, ответные — 16-17 мая, а финал пройдет на "Уэмбли" 27 мая.

При этом Чемпионшип покидают "Рединг", "Блэкпул" и "Уиган". На их место приходят "Плимут", "Ипсвич" и кто-то из четверки "Шеффилд Уэнсдей", "Барнсли", "Болтон", "Питерборо".

Итоговая таблица Чемпионшипа 2022/23


Метки Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1009

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 08.05.2023 21:31 # hammersmith
    либо Лютон либо Ковентри. Новые ебаки попущенных "сосалси" врываются в премьер лигу.

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  2. superglor 08.05.2023 21:27 # superglor
    Блэкберн и Миуолл е6ать вы лохи.

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  3. gunnerlove 08.05.2023 21:23 # gunnerlove
    Пора Сандерленду возвращаться
    Будут битвы с Ньюкаслом

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  4. empry 08.05.2023 21:15 # empry
    Желаю Лютону выйти в АПЛ. Потрясающий путь проделала команда за последние годы.

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  5. sisyazavr 08.05.2023 21:10 # sisyazavr
    Ну и за Суонси, в Уэльсе тоже было круто

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  6. sisyazavr 08.05.2023 21:09 # sisyazavr
    Притоплю может только за Бристоль, т.к. провел там 2 года

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  7. sisyazavr 08.05.2023 21:08 # sisyazavr
    Абсолютно все равно

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