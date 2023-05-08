Завершен сезон Чемпионшипа 2022/23

В понедельник завершился регулярный сезон Чемпионшипа 2022/23.

Досрочно оформив повышение в классе, а затем и титул Чемпионшипа, в итоге "Бернли" Венсана Кампани финишировал со 101 очком.



Вторую прямую путевку наверх взял отставший от лидера на 10 баллов "Шеффилд "Юнайтед", а еще один билет в Премьер-Лигу будет разыгран посредством плей-офф, куда попали "Лутон", "Мидлсбро", "Ковентри" и "Сандерленд".



Первые полуфинальные матчи плей-офф Чемпионшипа будут сыграны 13-14 мая, ответные — 16-17 мая, а финал пройдет на "Уэмбли" 27 мая.



При этом Чемпионшип покидают "Рединг", "Блэкпул" и "Уиган". На их место приходят "Плимут", "Ипсвич" и кто-то из четверки "Шеффилд Уэнсдей", "Барнсли", "Болтон", "Питерборо".



