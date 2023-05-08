Тен Хаг дал игрокам МЮ два выходных

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тег Хаг дал своим игрокам сразу два дня выходных после поражения от "Вест Хэма".

В минувшее воскресенье "Юнайтед" оформил свое второе подряд поражение в Премьер-Лиге, вслед за "Брайтоном" проиграв и "Вест Хэму" с тем же счетом 1:0.



И хотя "Юнайтед" по-прежнему находится в топ-4, эти результаты значительно осложнили задачу "красных дьяволов" по попаданию в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



На протяжении последних месяцев "Юнайтед" приходилось сражаться на всех четырех фронтах, поэтому Тен Хаг пришел к выводу, что его игрокам нужна небольшая передышка — в отличие от августа, когда после поражения 0:4 от "Брайтона" он, наоборот, отменил выходной и заставил своих игроков пробежать 13.8 км.



Таким образом, игроки "Юнайтед" вернутся на базу в Каррингтоне только в среду, чтобы начать подготовку к субботнему матчу Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".



Как отмечает The Athletic, матч против "волков" будет 58-м для "Юнайтед" в этом сезоне с учетом всех соревнований. После Чемпионата Мира в Катаре "дьяволы" в среднем играют каждые 3.8 дней.