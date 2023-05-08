Мело подтвердил, что покинет "Ливерпуль" в конце сезона
Полузащитник Артур Мело подтвердил, что он покидает "Ливерпуль" в конце этого сезона.
Не сумев найти усиление для центра поля прошлым летом, перед закрытием летнего трансферного окна "Ливерпуль" лишь арендовал у "Ювентуса" Мело.
Сезон аренды Мело обошелся "Ливерпулю" в 3.9 млн. фунтов. Также "красные" получили опцию выкупа Артура за 32.4 млн. фунтов.
С тех пор Мело сыграл только 13 минут в матче Лиги Чемпионов против "Наполи" в сентябре, вскоре получив травму бедра на тренировке.
Сейчас 26-летний бразилец уже здоров и лишь надеется, в остатке сезона хотя бы еще раз выйти на поле, чтобы полноценно попрощаться с "Ливерпулем".
"У меня хорошее предчувствие насчет следующего сезона. Он будет определяющим в моей карьере, и я очень упорно тружусь. Мне не терпится показать эту новую версию Артура".
"Надеюсь, у меня будет возможность попрощаться с "Ливерпулем", еще сыграв. Попрощаться со своими партнерами по команде, техническим персоналом и фанатами, которые были очень добры ко мне".
"Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Ла Лига может быть вариантом", — сообщил Мело Goal.
08.05.2023 19:00
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