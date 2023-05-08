Нико Уильямс пополнил шорт-лист "Ньюкасла" на лето

"Ньюкасл" добавил вингера "Атлетико" Нико Уильямса в список своих трансферных целей на грядущее лето.

Еще в январе 20-летнего Уильямса пыталась приобрести "Астон Вилла", но ее предложение было отклонено. Также интерес к Нико проявлял "Арсенал".



"Ньюкасл" имеет отличные шансы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, и это может стать важным козырем "сорок" в борьбе за Уильямса.



Как сообщает Daily Mail, юный испанец ганского происхождения заменил в списке трансферных целей "Ньюкасла" вингера "Байера" Муссу Диаби, главными претендентами на которого теперь являются ПСЖ и "Арсенала".



Что касается Уильямса, забившего шесть голов и отдавшего четыре результативные передачи в 32 матчах этого сезона Ла Лиги, то его контракт с клубом из Бильбао предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов.