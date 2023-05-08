Кейн видит Лигу Конференций как возможность прервать бестрофейную серию "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что Лига Конференций может стать хорошей возможностью для его клуба прервать свою бестрофейную серию.

К своим 29 годам Кейн не завоевал ни одного командного трофея — для "Тоттенхэма" эта засуха продолжается с выигранного в 2008 Кубка Лиги.



И хотя "Тоттенхэм" все еще имеет шансы попасть в Лигу Европы и даже в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона, третий по значимости клубный турнир Европы тоже имеет свои плюсы в глазах Харри.



"У нас остается три матча, и через неделю нас ждет большой матч против "Виллы" на выезде".



"Конечно, "Брайтон" сыграл на несколько матчей меньше, нежели мы. Если нам удастся получить путевку в Европу, это будет небольшим призом в конце тяжелого сезона".



"Мы будем сражаться за это, сражаться в этих трех матчах, стараясь одержать три победы".



"В конце концов мне нравится играть футбольные матчи, независимо от соревнования. Где ты завершил сезон, того ты и заслуживаешь".



"Нужно уважать каждое соревнование, в котором ты играешь. Если ты окажешься в Лиге Конференций и выиграешь ее, оного того стоило. Иначе это будет только создавать неудобство для тебя".



"Но когда ты находишься в клубе, который не выигрывает трофеи 15 лет, Лига Конференций может быть возможностью, чтобы постараться прервать это", — цитирует Кейна The Independent.