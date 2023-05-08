Кейн видит Лигу Конференций как возможность прервать бестрофейную серию "Тоттенхэма"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что Лига Конференций может стать хорошей возможностью для его клуба прервать свою бестрофейную серию.

К своим 29 годам Кейн не завоевал ни одного командного трофея — для "Тоттенхэма" эта засуха продолжается с выигранного в 2008 Кубка Лиги.

И хотя "Тоттенхэм" все еще имеет шансы попасть в Лигу Европы и даже в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона, третий по значимости клубный турнир Европы тоже имеет свои плюсы в глазах Харри.

"У нас остается три матча, и через неделю нас ждет большой матч против "Виллы" на выезде".

"Конечно, "Брайтон" сыграл на несколько матчей меньше, нежели мы. Если нам удастся получить путевку в Европу, это будет небольшим призом в конце тяжелого сезона".

"Мы будем сражаться за это, сражаться в этих трех матчах, стараясь одержать три победы".

"В конце концов мне нравится играть футбольные матчи, независимо от соревнования. Где ты завершил сезон, того ты и заслуживаешь".

"Нужно уважать каждое соревнование, в котором ты играешь. Если ты окажешься в Лиге Конференций и выиграешь ее, оного того стоило. Иначе это будет только создавать неудобство для тебя".

"Но когда ты находишься в клубе, который не выигрывает трофеи 15 лет, Лига Конференций может быть возможностью, чтобы постараться прервать это", — цитирует Кейна The Independent.


Метки Кейн, Лига Конференций, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2023 17:00

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