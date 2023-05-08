Фердинанд считает, что МЮ повезло с расписанием в концовке сезона

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красным дьяволам" повезло с тем, что три из четырех их оставшихся матчей в этом сезоне Премьер-Лиги являются домашними.

После поражения 1:0 от "Вест Хэма" накануне преимущество "Юнайтед" над набравшим форму "Ливерпулем" составляет всего одно очко.



Фердинанд надеется, что в этой сложной ситуации помощь команде Эрика Тен Хага окажет "Олд Траффорд", где пройдут матчи против "Вулверхэмптона", "Челси" и "Фулхэма".



"Если бы ты зашел в эту раздевалку и сказал, что три из четырех заключительных матчей они сыграют дома на "Олд Траффорд", они бы согласились. В последнее время их форма оставляет желать лучшего, но они должны где-нибудь ее найти. Трибуны "Олд Траффорд" могут сыграть свою роль в этом".



"Однако тон должны задавать сами игроки, а они недостаточно хороши в последние недели. Они не добивают соперника. Они должны изменить это прямо сейчас. "Ливерпуль" дышит им в спину, и не похоже на то, что "Ливерпуль" будет проигрывать. Думаю, "Ливерпуль" выиграет все три своих оставшихся матча, оказывая давление. Но я все равно думаю, что "Манчестер Юнайтед" справится с попаданием в топ-4. Я буду удивлен, если они этого не сделают", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.