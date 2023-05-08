Контракт Макаллистера содержит пункт об отступных

Алексис Макаллистер Контракт полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера содержит пункт об отступных, что упрощает уход игрока из клуба грядущим летом.

Макаллистер является ключевым игроком "Брайтона", который в этом сезоне замахнулся на путевку в еврокубки, а также отпраздновал со сборной Аргентины победу на Чемпионате Мира в Катаре.

Успехи Макаллистера не остались незамеченными со стороны других клубов. Особенно настойчиво Алексиса сватают в "Ливерпуль", который, по слухам уже находится в контакте с лагерем 24-летнего аргентинца.

Несмотря на то, что Макаллистер лишь в октябре заключил новый контракт с "Брайтоном", шансы Алексиса на отъезд с "Амекс" грядущим летом очень высоки.

Как сообщает The Athletic, в контракте Макаллистера есть пункт о выкупе, но это не типичный пункт, который может активировать любой клуб со стороны при согласии игрока.

В данном случае пункт является более сложным — слово "Брайтона" тоже имеет значение для заключения сделки.


Метки Брайтон, контракты, Макаллистер

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2023 15:00

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