Контракт Макаллистера содержит пункт об отступных

Контракт полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера содержит пункт об отступных, что упрощает уход игрока из клуба грядущим летом.

Макаллистер является ключевым игроком "Брайтона", который в этом сезоне замахнулся на путевку в еврокубки, а также отпраздновал со сборной Аргентины победу на Чемпионате Мира в Катаре.



Успехи Макаллистера не остались незамеченными со стороны других клубов. Особенно настойчиво Алексиса сватают в "Ливерпуль", который, по слухам уже находится в контакте с лагерем 24-летнего аргентинца.



Несмотря на то, что Макаллистер лишь в октябре заключил новый контракт с "Брайтоном", шансы Алексиса на отъезд с "Амекс" грядущим летом очень высоки.



Как сообщает The Athletic, в контракте Макаллистера есть пункт о выкупе, но это не типичный пункт, который может активировать любой клуб со стороны при согласии игрока.



В данном случае пункт является более сложным — слово "Брайтона" тоже имеет значение для заключения сделки.