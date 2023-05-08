Африканские шаманы сняли проклятье с Гвардиолы насчет Лиги Чемпионов
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, заявил, что африканские шаманы сняли проклятье с главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы насчет Лиги Чемпионов.
Туре является настоящей легендой "Сити", однако в своем заключительном сезоне на "Этихад" он совершенно перестал ладить с Гвардиолой и отметился только одним появлением в старте в рамках Премьер-Лиги.
В то время Туре заявил France Football, что Гвардиола сделал все возможное, чтобы "испортить" его последний в клубе сезон, а также обвинил Хосепа в предвзятом отношении к игрокам из Африки. А Селюк в свою очередь сказал, что на каталонца наложено "африканское проклятье", которое никогда не позволит ему выиграть Лигу Чемпионов.
Однако теперь этот многолетний конфликт улажен. Туре и Селюк извинились перед Гвардиолой, а также попросили шаманов снять проклятье, что открывает дверь к победе "Сити" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
"Я хочу извиниться за случившееся. Думаю, пора закончить с этими обидами — и мне известно, что Яя чувствует то же самое, потому что он желает лишь успеха "Сити".
"Я могу сказать, что теперь проклятье снято шаманами. И я думаю, "Сити" выиграет Лигу Чемпионов при Пепе".
"У них хорошие шансы сделать это в этом году. Но что бы ни случилось, они точно выиграют Лигу Чемпионов в ближайшие три года".
"Помните, когда я однажды раскритиковал "Сити" за то, что они не преподнесли Яя торт на День рождения?"
"Так вот, в этом месяце мой День рождения, и моим подарком является снятие этого проклятья. Вообще-то, я надеюсь, "Сити" сделает требл в этом сезоне", — сообщил Селюк Daily Mirror.
08.05.2023 14:00
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Последние комментарии:
Плохая реклама услуг шаманов если Пепка снова не выиграет ЛЧ)
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ЧТО ЗА БРЕД....
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Я так понимаю что если Сити выиграет то все благодаря Туре и Димону?
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хохол переобулся на лету , ничего нового
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а также попросили шаманов снять проклятье, что открывает дверь к победе "Сити" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Источник: http://fapl.ru/posts/100250/?c=1#c7775049
сцук))
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хахахах))
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КОРОЛИ!!!
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Ха-ха-ха
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Реал RIP.
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Серьезноооооооо?))))
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