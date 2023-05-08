Африканские шаманы сняли проклятье с Гвардиолы насчет Лиги Чемпионов

Хосеп Гвардиола и Яя Туре Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, заявил, что африканские шаманы сняли проклятье с главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы насчет Лиги Чемпионов.

Туре является настоящей легендой "Сити", однако в своем заключительном сезоне на "Этихад" он совершенно перестал ладить с Гвардиолой и отметился только одним появлением в старте в рамках Премьер-Лиги.

В то время Туре заявил France Football, что Гвардиола сделал все возможное, чтобы "испортить" его последний в клубе сезон, а также обвинил Хосепа в предвзятом отношении к игрокам из Африки. А Селюк в свою очередь сказал, что на каталонца наложено "африканское проклятье", которое никогда не позволит ему выиграть Лигу Чемпионов.

Однако теперь этот многолетний конфликт улажен. Туре и Селюк извинились перед Гвардиолой, а также попросили шаманов снять проклятье, что открывает дверь к победе "Сити" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Я хочу извиниться за случившееся. Думаю, пора закончить с этими обидами — и мне известно, что Яя чувствует то же самое, потому что он желает лишь успеха "Сити".

"Я могу сказать, что теперь проклятье снято шаманами. И я думаю, "Сити" выиграет Лигу Чемпионов при Пепе".

"У них хорошие шансы сделать это в этом году. Но что бы ни случилось, они точно выиграют Лигу Чемпионов в ближайшие три года".

"Помните, когда я однажды раскритиковал "Сити" за то, что они не преподнесли Яя торт на День рождения?"

"Так вот, в этом месяце мой День рождения, и моим подарком является снятие этого проклятья. Вообще-то, я надеюсь, "Сити" сделает требл в этом сезоне", — сообщил Селюк Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Селюк, Туре

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 08.05.2023 15:27 # takernotagiver
    Плохая реклама услуг шаманов если Пепка снова не выиграет ЛЧ)

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  2. makeewadim 08.05.2023 15:20 # makeewadim
    ЧТО ЗА БРЕД....

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  3. bes-ter 08.05.2023 15:08 # bes-ter
    Я так понимаю что если Сити выиграет то все благодаря Туре и Димону?

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  4. yxaxaxaxaxa 08.05.2023 14:46 # yxaxaxaxaxa
    хохол переобулся на лету , ничего нового

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  5. skydreams 08.05.2023 14:41 # skydreams
    а также попросили шаманов снять проклятье, что открывает дверь к победе "Сити" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/100250/?c=1#c7775049

    сцук))

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  6. skydreams 08.05.2023 14:40 # skydreams
    хахахах))

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  7. true-manc 08.05.2023 14:26 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  8. closer 08.05.2023 14:16 # closer
    Ха-ха-ха

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  9. brown-ale 08.05.2023 14:09 # brown-ale
    Реал RIP.

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  10. takernotagiver 08.05.2023 14:06 # takernotagiver
    Серьезноооооооо?))))

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