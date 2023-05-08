Африканские шаманы сняли проклятье с Гвардиолы насчет Лиги Чемпионов

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, заявил, что африканские шаманы сняли проклятье с главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы насчет Лиги Чемпионов.

Туре является настоящей легендой "Сити", однако в своем заключительном сезоне на "Этихад" он совершенно перестал ладить с Гвардиолой и отметился только одним появлением в старте в рамках Премьер-Лиги.



В то время Туре заявил France Football, что Гвардиола сделал все возможное, чтобы "испортить" его последний в клубе сезон, а также обвинил Хосепа в предвзятом отношении к игрокам из Африки. А Селюк в свою очередь сказал, что на каталонца наложено "африканское проклятье", которое никогда не позволит ему выиграть Лигу Чемпионов.



Однако теперь этот многолетний конфликт улажен. Туре и Селюк извинились перед Гвардиолой, а также попросили шаманов снять проклятье, что открывает дверь к победе "Сити" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



"Я хочу извиниться за случившееся. Думаю, пора закончить с этими обидами — и мне известно, что Яя чувствует то же самое, потому что он желает лишь успеха "Сити".



"Я могу сказать, что теперь проклятье снято шаманами. И я думаю, "Сити" выиграет Лигу Чемпионов при Пепе".



"У них хорошие шансы сделать это в этом году. Но что бы ни случилось, они точно выиграют Лигу Чемпионов в ближайшие три года".



"Помните, когда я однажды раскритиковал "Сити" за то, что они не преподнесли Яя торт на День рождения?"



"Так вот, в этом месяце мой День рождения, и моим подарком является снятие этого проклятья. Вообще-то, я надеюсь, "Сити" сделает требл в этом сезоне", — сообщил Селюк Daily Mirror.