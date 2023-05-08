Харри Рэднапп завидует другим возрастным тренерам

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп признался, что хотел бы вернуться к работе по примеру некоторых из своих коллег.

В концовке сезона Рэднапп стал свидетелем, как 75-летний Рой Ходжсон, 74-летний Нил Уорнок и 68-летний Сэм Эллардайс вернулись к тренерской работе.



76-летний Рэднапп слегка завидует своим коллегам и считает, что его опыт тоже мог бы кому-нибудь пригодиться, хотя Харри не тренирует с сентября 2017.



"Я никогда не был хорош с технологиями, и я был уверен, что мой телефон телефон застрял в беззвучном режиме на прошлой неделе".



"Рой Ходжсон получил звонок из "Кристал Пэлас", "Хаддерсфилд" позвонил Нилу Уорноку, а затем "Лидс" набрал Сэма Эллардайса".



"Похоже на то, что я единственный старый пес, которого не позвали! Но в этом старом псе еще полно жизни".



"Так что я бы с радостью взялся за дело еще разок, если меня позовут".



"Я говорю это не только потому, что мои старые товарищи вернулись к работе".



"Я говорю это потому, что я просто люблю футбол. И если бы кто-нибудь решил, что хочет меня, я брошу все остальные вещи, которыми занимаюсь в жизни, а уж у меня насыщенная жизнь, поверьте".



"Сейчас я зарабатываю гораздо больше, чем, например, тренер из Чемпионшипа. Но дело не в деньгах. Я бы взялся за работу, потому что это вызов и потому я так сильно этим наслаждаюсь".



"Для этой работы важно не носиться по тренировочному полю каждый день, а уметь внушать веру и уверенность".



"Если ты достаточно стар, чтобы бесплатно ездить на автобусе, это еще не значит, что ты не годишься для этой работы. Хотя это значит, что ты можешь добираться до работы без трат!" — сообщил Рэднапп The Sun.