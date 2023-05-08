Невилл:" Думал, "Арсенал" сожрут живьем"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл признался, что "Арсенал" его приятно удивил своей победой 0:2 над "Ньюкаслом".

По словам Невилла, он ожидал провала от "Арсенала" на "Сент-Джеймс Парк" в воскресенье. Однако "канониры" взяли верх над своим соперником и сократили отставание от лидирующего в Премьер-Лиги "Манчестер Сити" до одного очка.



"Я думал, их сожрут живем. Атмосфера была свирепой. "Арсенал" значительно окреп по ходу матча. Микель Артета заслуживает большой похвалы за то, что он выпустил Жоржиньо. Многие говорили, что здесь должен сыграть Томас Партей. Жоржиньо успокаивал своих партнеров по команде и направлял их. Мартинелли и Сака все равно были не на высоте, но в хладнокровии Эдегора и Жоржиньо мог убедиться каждый. В первые 30 минут Эдегор продемонстрировал выдающееся мастерство".



"Причина, почему игроки "Манчестер Юнайтед" и Пеп Гвардиола называют Пола Скоулза своим любимым игроком, заключается в том, что в такие моменты, в тяжелейшей атмосфере сложного выездного матча, эти игроки уникальны. Они обладают хладнокровием и балансируют игру команды. Это мне и напомнил Жоржиньо — он был великолепен".



"Арсенал" сильно вырос в моих глазах, потому что я не ожидал подобного. Я ожидал, что они провалятся. Игроки "Манчестер Сити" отправятся спать, не паникуя, но с немного сдавленным дыханием. Им хотелось бы иметь комфортную подушку перед матчем с "Реалом", — сообщил Невилл Sky Sports.