Кейн намекает на разговор с Леви о новом тренере

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн намекнул, что обсудит с президентом Даниэлем Леви планы клуба по назначению нового главного тренера еще до окончания сезона.

После окончания этого сезона у Кейна останется только 12 месяцев по контракту, и Леви вынужден это учитывать, выбирая нового рулевого для команды.



Кейн намекает, что ожидает обсудить с Леви сложившуюся ситуацию уже в самое ближайшее время, и Харри верит, клуб сможет определить лучшего специалиста.



"Это зависит от клуба. Если ближе к концу сезона мне удастся поговорить с президентом, я уверен, он посвятит меня в ход своих мыслей".



"Но в конце концов нам предстоит сыграть еще три матча, мы не хотим чересчур забегать вперед и чересчур увлекаться".



"Клуб примет лучшее решение для каждого: для игроков, для фанатов, для клуба в целом. Поэтому давайте просто подождем и посмотрим, что произойдет", — цитирует Кейна Evening Standard.