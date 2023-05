Рамсдейл рассказал, как Артета мотивировал игроков на матч с "Ньюкаслом"

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл рассказал, как главный тренер Микель Артета мотивировал команду на матч против "Ньюкасла".

В предпоследнем матче прошлого сезона Премьер-Лиги "Арсенал" потерпел поражение 2:0 на "Сент-Джеймс Парк", что позволило "Тоттенхэму" опередить своих соседей по Северному Лондону в борьбе за попадание в топ-4.



Чтобы освежить воспоминания, Артета показал своим игрокам нарезки из документального фильма All or Nothing от Amazon, и это вдохновило "канониров" взять реванш против "Ньюкасла" со счетом 0:2.



"Сегодня в раздевалке у нас ощущается безмерная гордость и слегка облегчение после победы".



"Тренер показал нам клип из прошлогоднего документального фильма, показал нам лица всех нас".



"Когда мы покидали отель, у нас было это жгучее желание сделать так, чтобы сегодня было по-другому", — цитирует Рамсдейла talkSPORT.