Тен Хаг не переживает из-за "Ливерпуля"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда не оглядывается на "Ливерпуль" в своем стремлении финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Поражение 1:0 от "Вест Хэма" в воскресенье оставило "Юнайтед" только с одним очком преимущества над "Ливерпулем", который выиграл все шесть своих последних матчей в Премьер-Лиге.



Однако "Юнайтед" не только имеет одно лишнее очко, но и сыграл на матч меньше, поэтому Тен Хаг не беспокоится насчет "Ливерпуля".



"Повлияла ли серия "Ливерпуля" на МЮ? Дело не в "Ливерпуле", дело в нас. Потому что, если вы посмотрите в таблицу, то все в наших руках".



"Если мы будем играть в свою игру и соответствовать своим стандартам, мы будем побеждать в матчах. Нам не нужно смотреть на других, нам нужно смотреть на себя. Нам нужно найти способ вернуться к своим уровням".



"Ничего не изменилось. Мы бы могли упростить себе жизнь с помощью победы здесь, но не сложилось, и теперь нам нужно выиграть три из четырех оставшихся матчей. Все в наших руках. Мы должны верить в себя".



"В этом сезоне у нас было несколько крупных неудач, и каждый раз мы показывали реакцию. Нам нужно снова проявить характер и продолжать сражаться", — цитирует Тен Хага Sky Sports.