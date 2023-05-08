Обамеянг: "Я бы хотел вернуться в "Барсу"

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг подтвердил свое желание вернуться в "Барселону".

Обамеянг забил 13 голов в 24 матчах за "Барселону" во второй половине прошлого сезона, а летом был продан в "Челси" за 12 миллионов фунтов.



В "Челси" Пьер-Эмерик себя совершенно не проявил, был исключен из заявки на плей-офф Лиги Чемпионов, а в рамках Премьер-Лиги забил лишь один гол за "синих".



Эта ситуация не устраивает Обамеянга, и в коротком видео, опубликованном на TikTok 33-летний габонец подтвердил свои намерения на ближайшее трансферное окно.



"Я бы хотел вернуться в "Барсу", но мы посмотрим, что произойдет", — цитирует Обамеянга Daily Mirror.



Добавим, каталонское издание Sport утверждает, что Обамеянг собирается добиться досрочного прекращения своего контракта с "Челси", чтобы вернуться на "Ноу Камп" свободным агентом.