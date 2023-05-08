Светская хроника за понедельник

Ким Мин Джэ может заменить Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Сити" готов поспорить с "Ливерпулем" за Райана Гравенберха. Бруно Гимараэс станет самым высокооплачиваемым игроком "Ньюкасла" всех времен. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" контактирует с лагерем нападающего Виктора Осимхена более года, однако "Наполи" попросит за своего бомбардира 131 миллион фунтов. (Corriere della Sera)



"Юнайтед" готов заплатить "Наполи" 53 млн. фунтов за защитника Кима Мин Джэ, в котором "красные дьяволы" видят замену для своего капитана Харри Магуайра. (Corriere dello Sport)



Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет приобрести защитника "Байера" Джереми Фримпонга. (Daily Mirror)



Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт является ключевой трансферной целью для "Ливерпуля". (Daily Mail)



Защитник загребского "Динамо" Йосим Шутало вызывает интерес у "Арсенала". (Evening Standard)



"Манчестер Сити" и "Арсенал" хотят полузащитника "Милана" Исмаэля Беннасера. (Football Transfers)



"Сити" готов составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха, если не сможет заполучить Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии". (Daily Mirror)



Агент защитника "Сити" Жоау Канселу, который сейчас арендован "Баварией", провел встречу с "Барселоной", чтобы обсудить переход 28-летнего португальца в испанский клуб на правах аренды с опцией выкупа. (Sport)



"Барселона" уверена в подписании капитана "Сити" Илкая Гюндогана свободным агентом. (90min)



"Тоттенхэм" попросил "Барселону" назвать свою цену за полузащитника Франка Кесси. (Sport)



"Астон Вилла" готовит предложение о покупке нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича. (Football Insider)



"Вилла" готова заплатить "Фулхэму" 60 млн. фунтов за полузащитника Жоау Палинью. (Football Insider)



"Вест Хэм" хочет полузащитника "Сити" Калвина Филлипса. (90min)



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Полузащитник Бруно Гимараэс подпишет новый контракт с "Ньюкаслом" и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. (Football Insider)



"Лестер" готов позвать главного тренера "Суонси" Расселла Мартина в случае вылета из Премьер-Лиги. (The Sun)



Бродкастер Sky Sports согласовал новую пятилетнюю сделку по трансляциям матчей Футбольной Лиги стоимостью 935 млн. фунтов. (Sky Sports)



Владельцы "Ньюкасла" хотят строить свою империю клубов и задумываются о покупке "Кортрейка" из Бельгии. (Daily Star)



"Кристал Пэлас" пообещал дисквалифицировать фаната, который оскорбил нападающего "Тоттенхэма" Сона Хен Мина на расовой почве в матче Премьер-Лиги в субботу. (Evening Standard)



Бывший полузащитник "Сити" Давид Сильва собирается стать виноделом после завершения игровой карьеры. (The Sun)