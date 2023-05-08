Тен Хаг: "Хотим, чтобы Де Хеа остался"

Давид Де Хеа Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что хочет сохранить голкипера Давида Де Хеа, несмотря на результативную ошибку того в матче против "Вест Хэма".

Именно ошибка Де Хеа после дальнего удара Саида Бенрахмы обрекла "Юнайтед" на поражение 1:0 на Лондонском стадионе в воскресенье вечером. Этот результат осложнил задачу "красных дьяволов" попаданию в Лигу Чемпионов.

Однако Тен Хаг по-прежнему поддерживает Де Хеа и хочет, чтобы Давид продлил свой истекающий в конце сезона контракт.

"Мы хотим, чтобы он остался, и мы хотим, чтобы он продлил свой контракт".

"У него больше всех "клин-шитов" в Премьер-Лиге. Нас не было бы в этом положении без него. Я верю в него. Я ни о чем не переживаю".

"Такое случается, но я думаю, ты как команда должен уметь справляться с этим. Ты должен проявлять характер, быть стойким и реагировать", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2023 06:00

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  1. bmw-e34 08.05.2023 06:06 # bmw-e34
    Не ну смыси совершил результативную ошибку??
    Ну хорошо, убираем этот гол - ничья. Что толку?? А где победные голы от атаки??

    Поэтому конкретно во вчерашнем матче Де хею меньше всех претензий.

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