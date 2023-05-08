Тен Хаг: "Хотим, чтобы Де Хеа остался"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что хочет сохранить голкипера Давида Де Хеа, несмотря на результативную ошибку того в матче против "Вест Хэма".
Именно ошибка Де Хеа после дальнего удара Саида Бенрахмы обрекла "Юнайтед" на поражение 1:0 на Лондонском стадионе в воскресенье вечером. Этот результат осложнил задачу "красных дьяволов" попаданию в Лигу Чемпионов.
Однако Тен Хаг по-прежнему поддерживает Де Хеа и хочет, чтобы Давид продлил свой истекающий в конце сезона контракт.
"Мы хотим, чтобы он остался, и мы хотим, чтобы он продлил свой контракт".
"У него больше всех "клин-шитов" в Премьер-Лиге. Нас не было бы в этом положении без него. Я верю в него. Я ни о чем не переживаю".
"Такое случается, но я думаю, ты как команда должен уметь справляться с этим. Ты должен проявлять характер, быть стойким и реагировать", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
08.05.2023 06:00
Просмотров: 114
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не ну смыси совершил результативную ошибку??
Ну хорошо, убираем этот гол - ничья. Что толку?? А где победные голы от атаки??
Поэтому конкретно во вчерашнем матче Де хею меньше всех претензий.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий