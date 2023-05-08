Артета предупредил, что "Арсенал" будет сражаться за титул до конца

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил, что его команда продолжит сражаться за титул Премьер-Лиги до самого конца.

Проиграв "Манчестер Сити" со счетом 4:1 посреди прошлой недели и упустив инициативу в чемпионской гонке, затем "Арсенал" одолел "Челси", а в воскресенье победил "Ньюкасл".



После победы 0:2 на "Сент-Джеймс Парк" Артета выразил уверенность, что "канонирам" нельзя сдаваться и что чемпионство еще возможно.



"Мы никуда не делись, и мы хотим продолжать сражаться. Приз здесь, он не слишком далеко".



"Мы лишь можем продолжать быть настойчивыми, не терять концентрацию и быть целеустремленными каждый день. Давайте продолжать в том же духе, а там посмотрим".



"То, что мы сделали сегодня, доказывает, что мы будем сражаться до конца. Теперь нам нужно доказать, что мы способны сделать то же самое против "Брайтона".



"Мы делали это на протяжении восьми с половиной месяцев, и нам нужно продолжать делать это. Сейчас это очень другое ощущение, нежели 10 дней назад, и мы должны сохранить этот импульс", — цитирует Артету The Independent.