"Юнайтед" проиграл "Вест Хэму" из-за ошибки Де Хеа

Ошибка Давида Де Хеа обрекла "Манчестер Юнайтед" на поражение 1:0 в гостях у "Вест Хэма" и помешала команде Эрика Тен Хага выйти на третье место в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "молотобойцев" вернулись выздоровевшие Найеф Агерд, Деклан Райс и Томаш Соучек. Также получил свой шанс Саид Бенрахма.



В старт "красных дьяволов" вернулись Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен и Ваут Вегхорст, заменив Диогу Далота, Фреда и Антони Мартиаля.



"Юнайтед" сразу же начал пристреливаться, но удары Бруну Фернандеша, Антони и Эриксена оказались неточными. На 17-й минуте Маркус Рэшфорд вошел в штрафную с фланга и пробил в ближнюю штангу.



"Вест Хэм" впервые ответил на 27-й минуте — и сразу забил. Бенрахма перехватил мяч в центральном круге, в окружении трех защитников добрался до подступов к штрафной площади, ткнул снаряд по направлению ворот, а Давид Де Хеа откровенно это прозевал — 1:0.



На 32-й минуте гости огрызнулись дальним ударом Антони в штангу, но далее, в остатке тайма, ничего не создали. Более того, перед самым перерывом Де Хеа помешал Бенрахме оформить дубль, а также хозяева хотели пенальти за предполагаемую игру рукой Виктора Линделефа.



На 52-й минуте Де Хеа вновь сыграл крайне неловко, и Мичейл Антонио затолкал мяч в ворота, однако рефери Питер Бэнкс сразу же зафиксировал фол на голкипере.



Счет вроде бы подгонял "дьяволов" вперед, однако они с огромным трудом преодолевали центральную линию поля из-за постоянного давления со стороны соперника.



На 73-й минуте Соучек ударом головой с отскоком от штанги поразил ворота Де Хеа, но и этот гол не был засчитан — офсайд.



На исходе матча гости активизировались, но уйти от поражения не смогли и даже моментов для этого не имели.



"Вест Хэм" одержал вполне заслуженную победу и мог забивать больше. У "Юнайтед" тоже были свои шансы, но прицел у "дьяволов" сбился, а Де Хеа в решающий момент подвел команду.



"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче