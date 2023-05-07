"Юнайтед" проиграл "Вест Хэму" из-за ошибки Де Хеа

Давид Де Хеа Ошибка Давида Де Хеа обрекла "Манчестер Юнайтед" на поражение 1:0 в гостях у "Вест Хэма" и помешала команде Эрика Тен Хага выйти на третье место в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "молотобойцев" вернулись выздоровевшие Найеф Агерд, Деклан Райс и Томаш Соучек. Также получил свой шанс Саид Бенрахма.

В старт "красных дьяволов" вернулись Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен и Ваут Вегхорст, заменив Диогу Далота, Фреда и Антони Мартиаля.

"Юнайтед" сразу же начал пристреливаться, но удары Бруну Фернандеша, Антони и Эриксена оказались неточными. На 17-й минуте Маркус Рэшфорд вошел в штрафную с фланга и пробил в ближнюю штангу.

"Вест Хэм" впервые ответил на 27-й минуте — и сразу забил. Бенрахма перехватил мяч в центральном круге, в окружении трех защитников добрался до подступов к штрафной площади, ткнул снаряд по направлению ворот, а Давид Де Хеа откровенно это прозевал — 1:0.

На 32-й минуте гости огрызнулись дальним ударом Антони в штангу, но далее, в остатке тайма, ничего не создали. Более того, перед самым перерывом Де Хеа помешал Бенрахме оформить дубль, а также хозяева хотели пенальти за предполагаемую игру рукой Виктора Линделефа.

На 52-й минуте Де Хеа вновь сыграл крайне неловко, и Мичейл Антонио затолкал мяч в ворота, однако рефери Питер Бэнкс сразу же зафиксировал фол на голкипере.

Счет вроде бы подгонял "дьяволов" вперед, однако они с огромным трудом преодолевали центральную линию поля из-за постоянного давления со стороны соперника.

На 73-й минуте Соучек ударом головой с отскоком от штанги поразил ворота Де Хеа, но и этот гол не был засчитан — офсайд.

На исходе матча гости активизировались, но уйти от поражения не смогли и даже моментов для этого не имели.

"Вест Хэм" одержал вполне заслуженную победу и мог забивать больше. У "Юнайтед" тоже были свои шансы, но прицел у "дьяволов" сбился, а Де Хеа в решающий момент подвел команду.

"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2023 23:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 08.05.2023 00:06 # jirrort
    Какие же талантливые люди болеют за ФК ЧУРКСИ!


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  2. superperez101 07.05.2023 23:56 # superperez101
    спалетти нехило недооценен
    маур вон барахтается ка говно в проруби а спал взял и нагнул всю италию

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  3. ian 07.05.2023 23:53 # ian
    Де Хее пора на пенсию

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  4. hunter022 07.05.2023 23:46 # hunter022
    Украинские дипломаты не станут возлагать 8 и 9 мая цветы к советским мемориалам в Берлине, сообщило посольство страны в Германии на своей странице в Facebook

    Неудивительно, тогда нацисты проиграли и в этот раз будет так же...

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  5. takernotagiver 07.05.2023 23:43 # takernotagiver
    Фати-«волк»: «Барселона» решила отпустить игрока в «Вулверхэмптон»

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  6. liverpo0ol 07.05.2023 23:21 # liverpo0ol
    Сомнений не было. Знал шо не подведут. Предсказал даже впервые в свои жизни шо на изи разбазарят очки

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  7. thegodfather 07.05.2023 23:20 # thegodfather
    ОРУУУ а лузеркйуня то в гонке!!!!!!

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  8. witasr 07.05.2023 23:20 # witasr
    три последних новостей ЖЁЛТЫЕ, к чему отсылка? что МЮ обоссали?

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  9. lovrentiy 07.05.2023 23:16 # lovrentiy
    НЮ и МЮ играть с пенсами, есть шансы у пенсяр?

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  10. scholes18 07.05.2023 23:11 # scholes18
    нужно быстрее продлить Де Хеа, переподписать контракт с Тен Хагом на 10 лет и купить ещё топарей из Эредевизии.

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  11. largo-winch 07.05.2023 23:09 # largo-winch
    Пожалуй последний матч на Болейн Граунд был ебейшим в истории этой пары

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  12. witasr 07.05.2023 23:07 # witasr
    Эрик Стил считает, что МЮ должен сохранить Де Хеа

    Источник: http://fapl.ru/

    )))))))))))))))000000

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  13. v-0987654321 07.05.2023 23:07 # v-0987654321
    Седня Остер далбайобка готовилась ща НЮ и МЮ свои матчи выиграют по трещу над Канонирами и за одно над Калбоснёй.в лоб ей прилетел жирный Русский ХЙУ ахахахаха арююююю

    Представили ибало Остера?

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  14. b84 07.05.2023 23:07 # b84
    какой прекрасный день!

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  15. brown-ale 07.05.2023 23:06 # brown-ale
    Подарок для Ливера.

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  16. takernotagiver 07.05.2023 23:06 # takernotagiver
    Мы уже сообщали о том, что «Вулверхэмптон» интересуется возможностью аренды Ансу Фати из «Барселоны», и, похоже, это желание находит встречное понимание у руководства каталонского суперклуба.

    Оно готово отпустить Ансу Фати в английский клуб, причем не просто отпустить, а продать за тридцать миллионов евро и получить приоритет на услуги Рубена Невеша, который, скорее всего, проследует в обратном направлении и усилит каталонский клуб.

    О таком сценарии сообщает испанское издание DiarioSport, подчеркивая, что переговоры уже практически завершены, а сделка, что называется, «на мази».

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  17. largo-winch 07.05.2023 23:05 # largo-winch
    Мойес из а футбал гениус

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  18. sausage 07.05.2023 23:05 # sausage
    Норм, норм, ещё один проигрыш или пара ничеек МЮ и всё будет зависеть от Ливерпуля.

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  19. alexomck 07.05.2023 23:05 # alexomck
    Ньюкасл 65
    Манчестер Юнайтед 63
    Ливерпуль 62

    лол:))

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  20. wolfsmensch 07.05.2023 23:05 # wolfsmensch
    кому было нужнее, тот и достиг результата. пздц манки амёбы

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