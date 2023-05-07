"Юнайтед" проиграл "Вест Хэму" из-за ошибки Де Хеа
Ошибка Давида Де Хеа обрекла "Манчестер Юнайтед" на поражение 1:0 в гостях у "Вест Хэма" и помешала команде Эрика Тен Хага выйти на третье место в Премьер-Лиге.
В стартовый состав "молотобойцев" вернулись выздоровевшие Найеф Агерд, Деклан Райс и Томаш Соучек. Также получил свой шанс Саид Бенрахма.
В старт "красных дьяволов" вернулись Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен и Ваут Вегхорст, заменив Диогу Далота, Фреда и Антони Мартиаля.
"Юнайтед" сразу же начал пристреливаться, но удары Бруну Фернандеша, Антони и Эриксена оказались неточными. На 17-й минуте Маркус Рэшфорд вошел в штрафную с фланга и пробил в ближнюю штангу.
"Вест Хэм" впервые ответил на 27-й минуте — и сразу забил. Бенрахма перехватил мяч в центральном круге, в окружении трех защитников добрался до подступов к штрафной площади, ткнул снаряд по направлению ворот, а Давид Де Хеа откровенно это прозевал — 1:0.
На 32-й минуте гости огрызнулись дальним ударом Антони в штангу, но далее, в остатке тайма, ничего не создали. Более того, перед самым перерывом Де Хеа помешал Бенрахме оформить дубль, а также хозяева хотели пенальти за предполагаемую игру рукой Виктора Линделефа.
На 52-й минуте Де Хеа вновь сыграл крайне неловко, и Мичейл Антонио затолкал мяч в ворота, однако рефери Питер Бэнкс сразу же зафиксировал фол на голкипере.
Счет вроде бы подгонял "дьяволов" вперед, однако они с огромным трудом преодолевали центральную линию поля из-за постоянного давления со стороны соперника.
На 73-й минуте Соучек ударом головой с отскоком от штанги поразил ворота Де Хеа, но и этот гол не был засчитан — офсайд.
На исходе матча гости активизировались, но уйти от поражения не смогли и даже моментов для этого не имели.
"Вест Хэм" одержал вполне заслуженную победу и мог забивать больше. У "Юнайтед" тоже были свои шансы, но прицел у "дьяволов" сбился, а Де Хеа в решающий момент подвел команду.
"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
07.05.2023 23:00
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спалетти нехило недооценен
маур вон барахтается ка говно в проруби а спал взял и нагнул всю италию
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Де Хее пора на пенсию
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Неудивительно, тогда нацисты проиграли и в этот раз будет так же...
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Сомнений не было. Знал шо не подведут. Предсказал даже впервые в свои жизни шо на изи разбазарят очки
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ОРУУУ а лузеркйуня то в гонке!!!!!!
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три последних новостей ЖЁЛТЫЕ, к чему отсылка? что МЮ обоссали?
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НЮ и МЮ играть с пенсами, есть шансы у пенсяр?
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нужно быстрее продлить Де Хеа, переподписать контракт с Тен Хагом на 10 лет и купить ещё топарей из Эредевизии.
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Пожалуй последний матч на Болейн Граунд был ебейшим в истории этой пары
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Эрик Стил считает, что МЮ должен сохранить Де Хеа
Источник: http://fapl.ru/
)))))))))))))))000000
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Седня Остер далбайобка готовилась ща НЮ и МЮ свои матчи выиграют по трещу над Канонирами и за одно над Калбоснёй.в лоб ей прилетел жирный Русский ХЙУ ахахахаха арююююю
Представили ибало Остера?
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какой прекрасный день!
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Подарок для Ливера.
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Мы уже сообщали о том, что «Вулверхэмптон» интересуется возможностью аренды Ансу Фати из «Барселоны», и, похоже, это желание находит встречное понимание у руководства каталонского суперклуба.
Оно готово отпустить Ансу Фати в английский клуб, причем не просто отпустить, а продать за тридцать миллионов евро и получить приоритет на услуги Рубена Невеша, который, скорее всего, проследует в обратном направлении и усилит каталонский клуб.
О таком сценарии сообщает испанское издание DiarioSport, подчеркивая, что переговоры уже практически завершены, а сделка, что называется, «на мази».
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Мойес из а футбал гениус
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Норм, норм, ещё один проигрыш или пара ничеек МЮ и всё будет зависеть от Ливерпуля.
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Ньюкасл 65
Манчестер Юнайтед 63
Ливерпуль 62
лол:))
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кому было нужнее, тот и достиг результата. пздц манки амёбы
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