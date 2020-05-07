Беллингем может достаться "Реалу" без борьбы

"Манчестер Сити" может вслед за "Ливерпулем" отказаться от приобретения полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что Беллингем склоняется к переходу в "Реал", несмотря на то, что "Сити" сделал ему более выгодное в финансовом отношении предложение.



Однако The Athletic может подтвердить, что "Сити" не выдвигал никаких предложений и не озвучивал никаких условий ни "Боруссии", ни самому Беллингему насчет трансфера Джуда.



"Сити" сохраняет конкретный интерес к Беллингему, но в то же время "горожане" осведомлены, что "Реал" является наиболее предпочтительным направлением для Джуда, а "Боруссия" оценивает свою звезду в 150 миллионов евро (133 млн. фунтов).



В данный момент "Реал" выглядит явным фаворитом в борьбе за Беллингема, что может заставить "Сити" вслед за "Ливерпулем" переключиться на альтернативные трансферные цели.