"Брентфорд" заинтересован в Келлехере

"Брентфорд" заинтересован в запасном голкипере "Ливерпуля" Кувине Келлехене.

Ожидается, что после окончания этого сезона "Брентфорд" расстанется со своим первым номером Давидом Райей, который отклонил уже несколько предложений о новом контракте и вызывает интерес у больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед".



По информации The Sun, в качестве замены для Райи "Брентфорд" и рассматривает Келлехера, который устал находиться за спиной у Алиссона на "Энфилде" и хочет играть регулярно.



Суммы в 10-12 миллионов фунтов должно хватить, чтобы убедить "Ливерпуль" отпустить 24-летнего ирландца, который также интересен "Брайтону".