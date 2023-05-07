"Арсенал" победил "Ньюкасл"

В упорной борьбе "Арсенал" одержал победу на поле "Ньюкасла" со счетом 0:2, продолжив преследовать лидирующий в Премьер-Лиги "Манчестер Сити".

В стартовый состав "сорок" вернулся Каллум Уилсон, заменив Энтони Гордона.



Одна перестановка произошла и в старте у "канониров". Вместо Леандро Троссарда появился Габриэль Мартинелли.



Уже на второй минуте Джейкоб Мерфи обводящим ударом попал в штангу ворот Аарона Рамсдейла. "Ньюкасл" устроил настоящий штурм в начале матча, заставив "Арсенал" обороняться почти всей командой.



На восьмой минуте Якуб Кивер сыграл рукой в своей штрафной после удара Бруно Гимараэса, а рефери Крис Кавана указал на 11-метровую отметку. Однако после консультаций с VAR и похода к монитору у бровки арбитр отозвал свое решение о пенальти.



Передышка, пока Кавана разбирался с пенальти, пошла "канонирам" на пользу, и на 14-й минуте гости открыли счет. Это Мартин Эдегор дальним ударом поразил нижний угол ворот — 0:1.



"Ньюкасл" снова принялся атаковать, но при этом регулярно проваливался в обороне — только благодаря Нику Поупу счет не менялся, потому что голкипер "сорок" отразил удары Мартинелли, Эдегора, а затем и Букайо Сака. Еще раз-другой гости промахнулись сами.



Уже на исходе добавленного к первому тайму времени Поуп взбодрил успокоившуюся игру, совершив еще одно чудесное спасение после удара Эдегора в упор.



Второй тайм тоже начался с попадания "Ньюкасла" в штангу. Карас ворот Рамсдейла принял на себя удар Исака головой в упор.



А на 49-й минуте "Арсенал" спас уже Рамсдейл, парировав удар головой Фабиана Шера.



Спустя две минуты "канониры" ответили обводящим ударом Мартинелли из пределов штрафной площади — перекладина!



Игра оставалась открытой и обоюдоострой, а развязка случилась на 71-й минуте, когда Шер превратил прострел Мартинелли вдоль ворот в автогол — 0:2.



В концовке "сороки" не перестали атаковать, но уже выглядели безнадежно и моментов почти не создавали.



"Ньюкасл" выдал мощное начало матча, создавая момент за моментом, но оказался не готов к ответным выпадам "Арсенала". Возможно, счет 0:2 выглядит немного сурово для "сорок", который показали очень приличный футбол.



"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче