"Арсенал" победил "Ньюкасл"

Габриэль Мартинелли В упорной борьбе "Арсенал" одержал победу на поле "Ньюкасла" со счетом 0:2, продолжив преследовать лидирующий в Премьер-Лиги "Манчестер Сити".

В стартовый состав "сорок" вернулся Каллум Уилсон, заменив Энтони Гордона.

Одна перестановка произошла и в старте у "канониров". Вместо Леандро Троссарда появился Габриэль Мартинелли.

Уже на второй минуте Джейкоб Мерфи обводящим ударом попал в штангу ворот Аарона Рамсдейла. "Ньюкасл" устроил настоящий штурм в начале матча, заставив "Арсенал" обороняться почти всей командой.

На восьмой минуте Якуб Кивер сыграл рукой в своей штрафной после удара Бруно Гимараэса, а рефери Крис Кавана указал на 11-метровую отметку. Однако после консультаций с VAR и похода к монитору у бровки арбитр отозвал свое решение о пенальти.

Передышка, пока Кавана разбирался с пенальти, пошла "канонирам" на пользу, и на 14-й минуте гости открыли счет. Это Мартин Эдегор дальним ударом поразил нижний угол ворот — 0:1.

"Ньюкасл" снова принялся атаковать, но при этом регулярно проваливался в обороне — только благодаря Нику Поупу счет не менялся, потому что голкипер "сорок" отразил удары Мартинелли, Эдегора, а затем и Букайо Сака. Еще раз-другой гости промахнулись сами.

Уже на исходе добавленного к первому тайму времени Поуп взбодрил успокоившуюся игру, совершив еще одно чудесное спасение после удара Эдегора в упор.

Второй тайм тоже начался с попадания "Ньюкасла" в штангу. Карас ворот Рамсдейла принял на себя удар Исака головой в упор.

А на 49-й минуте "Арсенал" спас уже Рамсдейл, парировав удар головой Фабиана Шера.

Спустя две минуты "канониры" ответили обводящим ударом Мартинелли из пределов штрафной площади — перекладина!

Игра оставалась открытой и обоюдоострой, а развязка случилась на 71-й минуте, когда Шер превратил прострел Мартинелли вдоль ворот в автогол — 0:2.

В концовке "сороки" не перестали атаковать, но уже выглядели безнадежно и моментов почти не создавали.

"Ньюкасл" выдал мощное начало матча, создавая момент за моментом, но оказался не готов к ответным выпадам "Арсенала". Возможно, счет 0:2 выглядит немного сурово для "сорок", который показали очень приличный футбол.

"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2023 20:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. ivan-tns 07.05.2023 21:06 # ivan-tns
    Топовый матч!!! Ньюкасл пока чутка не дотягивает до арсенала. Еще 200-300 мультов от арабов и они будут биться за апл

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  2. tot35 07.05.2023 21:05 # tot35
    Давить и давить до конца...

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  3. thegodfather 07.05.2023 21:04 # thegodfather
    3) нагнуть арсик наших сучек на эмирейтс и лишить их титула. ЛОНДОН СИНИЙ БЫЛ ЕСТЬ И БУДЕТ. ТОЧКА НАХУЙ!

    Источник: http://fapl.ru/posts/100237/?c=1#c7774777

    и в чем я не прав?
    ЛОНДОН СИНИЙ БЫЛ ЕСТЬ И БУДЕТ!

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  4. pokersanogo 07.05.2023 21:00 # pokersanogo
    Кивиор не играл рукой. И что называется "шквалом" атак, если реальные моменты, особенно в первом тайме, больше возникали именно у Арсенала?!

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  5. electric 07.05.2023 20:50 # electric
    07.05.2023 09:51 #
    superglor

    Сегодня ГЕРЦОГИ окончательно добьют надежды заднеприводных на титул. Вперед, герцоги! За благородство!

    Источник: http://fapl.ru/posts/100222/?c=1#c7774400

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  6. acceptodessa 07.05.2023 20:47 # acceptodessa
    Князья получили на клык. Ожидаемо. Арсенал заслуженно первые после мешков.

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  7. apl-nash 07.05.2023 20:45 # apl-nash
    Молодцы, пушкари, с победой! Так их давить арабских денежных мешков!

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  8. arsenalekc 07.05.2023 20:42 # arsenalekc
    Согласен. Кивиор получше Холдинга. Если судить по этой игре. А так - пока х.з.

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  9. easports 07.05.2023 20:39 # easports
    Неожиданно приятно хлопнули такой сильный Ньюкасл. Все таки класс нашей атаки оказался выше. После 2 гола где-то в глубине души уже понимал что не забьют нам сегодня.

    Кивиор прям классно влился, высокий, быстрый, пластичный, не то что Холдинья е6аная, глаза бы его не видели. Надо было первого начиная с Саута выпускать, может быть и не было этих ничьей.

    Я все думал что Габи Мартинелли бегунок с ударом, но сегодня понял что у него великолепная техника, после удара в перекладину с ложного замаха. Что то между Суаресом и Диего Милито, вроде деревянный, но на самом деле топ левел.

    В целом рад за команду, что победили 3 команду лиги в гостях, что не дают Сити расслабиться, ну и на будущее задел ментальный.

    Ждем Райса, Рафинью и топ ЦЗ.

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  10. takernotagiver 07.05.2023 20:38 # takernotagiver
    НЮ-Бензоколонка 3-3
    НЮ-Арс 0-2
    КОЛОЛИ))))

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  11. slash-lfc 07.05.2023 20:37 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  12. skydreams 07.05.2023 20:37 # skydreams
    Бля чую ГЕГЕМОНСИ выкинет ньюкасл из четверки и 0.5 фаната выскочек будут плакать…

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  13. brown-ale 07.05.2023 20:37 # brown-ale
    Несправедливо, Касл был лучше по игре.

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  14. alexomck 07.05.2023 20:36 # alexomck
    Жоржинхо - игрок матча:)

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  15. thegodfather 07.05.2023 20:36 # thegodfather
    неожиданный результат, в пользу лузеркуйнИ!

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  16. shearer1 07.05.2023 20:36 # shearer1
    Была возможность начать с 2:0 а получилось наоборот. Не забиваешь ты...

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  17. true-manc 07.05.2023 20:36 # true-manc
    Накакал Юнайтед - наши младшие Братья, ГЕРЦОГИ! Вернутся только сильнее и в следующем сезоне унизят калонирских мешков, как мы унижаем! но пасаран

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  18. electric 07.05.2023 20:35 # electric
    Аснл сегодня:
    1. Расчистили дорогу в 4-ку для КНЯЗЕЙ!!!
    2. Усилили ложную надежду на чемпик.
    3. Попустили суперглора.

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  19. shearer1 07.05.2023 20:35 # shearer1
    Шутка дна: Ню опустил арс с вершины.

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  20. redwhitegun 07.05.2023 20:34 # redwhitegun
    Хорошо что никого не сломали сегодня, жесткая игра получилась. Рамсдейл МОТМ, Кивиор пока радует, жаль сразу после травмы Салиба играл не он, а Холдинг...

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