"Арсенал" победил "Ньюкасл"
В упорной борьбе "Арсенал" одержал победу на поле "Ньюкасла" со счетом 0:2, продолжив преследовать лидирующий в Премьер-Лиги "Манчестер Сити".
В стартовый состав "сорок" вернулся Каллум Уилсон, заменив Энтони Гордона.
Одна перестановка произошла и в старте у "канониров". Вместо Леандро Троссарда появился Габриэль Мартинелли.
Уже на второй минуте Джейкоб Мерфи обводящим ударом попал в штангу ворот Аарона Рамсдейла. "Ньюкасл" устроил настоящий штурм в начале матча, заставив "Арсенал" обороняться почти всей командой.
На восьмой минуте Якуб Кивер сыграл рукой в своей штрафной после удара Бруно Гимараэса, а рефери Крис Кавана указал на 11-метровую отметку. Однако после консультаций с VAR и похода к монитору у бровки арбитр отозвал свое решение о пенальти.
Передышка, пока Кавана разбирался с пенальти, пошла "канонирам" на пользу, и на 14-й минуте гости открыли счет. Это Мартин Эдегор дальним ударом поразил нижний угол ворот — 0:1.
"Ньюкасл" снова принялся атаковать, но при этом регулярно проваливался в обороне — только благодаря Нику Поупу счет не менялся, потому что голкипер "сорок" отразил удары Мартинелли, Эдегора, а затем и Букайо Сака. Еще раз-другой гости промахнулись сами.
Уже на исходе добавленного к первому тайму времени Поуп взбодрил успокоившуюся игру, совершив еще одно чудесное спасение после удара Эдегора в упор.
Второй тайм тоже начался с попадания "Ньюкасла" в штангу. Карас ворот Рамсдейла принял на себя удар Исака головой в упор.
А на 49-й минуте "Арсенал" спас уже Рамсдейл, парировав удар головой Фабиана Шера.
Спустя две минуты "канониры" ответили обводящим ударом Мартинелли из пределов штрафной площади — перекладина!
Игра оставалась открытой и обоюдоострой, а развязка случилась на 71-й минуте, когда Шер превратил прострел Мартинелли вдоль ворот в автогол — 0:2.
В концовке "сороки" не перестали атаковать, но уже выглядели безнадежно и моментов почти не создавали.
"Ньюкасл" выдал мощное начало матча, создавая момент за моментом, но оказался не готов к ответным выпадам "Арсенала". Возможно, счет 0:2 выглядит немного сурово для "сорок", который показали очень приличный футбол.
"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче
07.05.2023 20:30
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Последние комментарии:
Топовый матч!!! Ньюкасл пока чутка не дотягивает до арсенала. Еще 200-300 мультов от арабов и они будут биться за апл
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Давить и давить до конца...
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3) нагнуть арсик наших сучек на эмирейтс и лишить их титула. ЛОНДОН СИНИЙ БЫЛ ЕСТЬ И БУДЕТ. ТОЧКА НАХУЙ!
Источник: http://fapl.ru/posts/100237/?c=1#c7774777
и в чем я не прав?
ЛОНДОН СИНИЙ БЫЛ ЕСТЬ И БУДЕТ!
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Кивиор не играл рукой. И что называется "шквалом" атак, если реальные моменты, особенно в первом тайме, больше возникали именно у Арсенала?!
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07.05.2023 09:51 #
superglor
Сегодня ГЕРЦОГИ окончательно добьют надежды заднеприводных на титул. Вперед, герцоги! За благородство!
Источник: http://fapl.ru/posts/100222/?c=1#c7774400
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Князья получили на клык. Ожидаемо. Арсенал заслуженно первые после мешков.
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Молодцы, пушкари, с победой! Так их давить арабских денежных мешков!
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Согласен. Кивиор получше Холдинга. Если судить по этой игре. А так - пока х.з.
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Неожиданно приятно хлопнули такой сильный Ньюкасл. Все таки класс нашей атаки оказался выше. После 2 гола где-то в глубине души уже понимал что не забьют нам сегодня.
Кивиор прям классно влился, высокий, быстрый, пластичный, не то что Холдинья е6аная, глаза бы его не видели. Надо было первого начиная с Саута выпускать, может быть и не было этих ничьей.
Я все думал что Габи Мартинелли бегунок с ударом, но сегодня понял что у него великолепная техника, после удара в перекладину с ложного замаха. Что то между Суаресом и Диего Милито, вроде деревянный, но на самом деле топ левел.
В целом рад за команду, что победили 3 команду лиги в гостях, что не дают Сити расслабиться, ну и на будущее задел ментальный.
Ждем Райса, Рафинью и топ ЦЗ.
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НЮ-Бензоколонка 3-3
НЮ-Арс 0-2
КОЛОЛИ))))
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КОРОЛИ!!!
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Бля чую ГЕГЕМОНСИ выкинет ньюкасл из четверки и 0.5 фаната выскочек будут плакать…
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Несправедливо, Касл был лучше по игре.
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Жоржинхо - игрок матча:)
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неожиданный результат, в пользу лузеркуйнИ!
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Была возможность начать с 2:0 а получилось наоборот. Не забиваешь ты...
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Накакал Юнайтед - наши младшие Братья, ГЕРЦОГИ! Вернутся только сильнее и в следующем сезоне унизят калонирских мешков, как мы унижаем! но пасаран
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Аснл сегодня:
1. Расчистили дорогу в 4-ку для КНЯЗЕЙ!!!
2. Усилили ложную надежду на чемпик.
3. Попустили суперглора.
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Шутка дна: Ню опустил арс с вершины.
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Хорошо что никого не сломали сегодня, жесткая игра получилась. Рамсдейл МОТМ, Кивиор пока радует, жаль сразу после травмы Салиба играл не он, а Холдинг...
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