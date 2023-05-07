"Ливерпуль" не близок к приобретению Макаллистера

"Ливерпуль" не близок к приобретению полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера и пока даже не обращался к клубу игрока.

На текущей неделе появилась информация, что "Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах с Макаллистером, озвучив Алексису финансовые условия и представив свой проект.



Некоторые таблоиды даже поспешили сообщить, что "Ливерпуль" близок к покупке Макаллистера, однако The Athletic утверждает, что это совершенно не так.



На самом деле пока между "Ливерпулем" и "Брайтоном" нет никакого контакта насчет 24-летнего игрока сборной Аргентины, и "чайки" даже не ожидают, что это произойдет в ближайшее время.



Добавим, ранее пресса сообщала, что "Брайтон" потребует свыше 70 миллионов фунтов за Макаллистера, а также за его партнера по центру поля Мойсеса Кайседо.