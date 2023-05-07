"Ливерпуль" не близок к приобретению Макаллистера

Алексис Макаллистер "Ливерпуль" не близок к приобретению полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера и пока даже не обращался к клубу игрока.

На текущей неделе появилась информация, что "Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах с Макаллистером, озвучив Алексису финансовые условия и представив свой проект.

Некоторые таблоиды даже поспешили сообщить, что "Ливерпуль" близок к покупке Макаллистера, однако The Athletic утверждает, что это совершенно не так.

На самом деле пока между "Ливерпулем" и "Брайтоном" нет никакого контакта насчет 24-летнего игрока сборной Аргентины, и "чайки" даже не ожидают, что это произойдет в ближайшее время.

Добавим, ранее пресса сообщала, что "Брайтон" потребует свыше 70 миллионов фунтов за Макаллистера, а также за его партнера по центру поля Мойсеса Кайседо.


Метки Брайтон, Ливерпуль, Макаллистер

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. keane16 07.05.2023 20:51 # keane16
    А жаль, подобное надменно-гнилое хуйло, как раз для скузни

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  2. true-manc 07.05.2023 20:35 # true-manc
    КОРОЛИ должны оформлять топарика, если Гюнди реально уходит, а скузня пускай нюхает как обычно

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