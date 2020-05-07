Компани заключил новый контракт с "Бернли" до 2028 года

Главный тренер "Бернли" Венсан Компани закрыл вопрос со своим будущим, заключив новый контракт до 2028 года.

Компани только прошлым летом возглавил "Бернли", в своем первом же сезоне на "Терф Мур" выиграв Чемпионшип и обеспечив клубу возвращение в Премьер-Лигу.



Также важно, что Компани значительно изменил игровой стиль "Бернли", который приучил к примитивному силовому футболу в эру Шона Дайча. "Бордовые" заиграли очень привлекательно, забив больше все во втором английском дивизионе.



Ранее Компани назывался претендентом на вакантные роли следующего наставника "Тоттенхэма" и "Челси", однако экс-защитник "Манчестер Сити" сохранил верность "Бернли".



"Я сразу же почувствовал, что "Бернли" и "Терф Мур" — это правильно для меня. Так же правильно я чувствую себя, подписывая новый контракт на следующие пять лет".



"Вместе с фанатами мы снова сделали "Терф Мур" крепостью, и мы продолжим стремиться к тому, чтобы делать "Бернли" лучше с каждым шагом", — сообщил Компани.