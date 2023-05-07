"Арсенал" уверен в приобретении Райса

"Арсенал" уверен, что опередит другие клубы в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Ожидается, что Райс покинет "Вест Хэм" грядущим летом. Деклан дал ясно понять своему клубу, что не будет подписывать новый контракт, и дело здесь не в деньгах.



Райс отчаянно хочет сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов, и сразу несколько грандов Премьер-Лиги, включая "Челси" и "Манчестер Юнайтед", мечтают заполучить капитана "молотобойцев".



Однако Daily Star утверждает, что гарантировавший себе возвращение в Лигу Чемпионов "Арсенал" остается фаворитом в борьбе за Райса, чей действующий контракт истекает в 2025 году.



"Арсенал" собирается поманить 24-летнего игрока сборной Англии увеличенной вчетверо зарплатой — с 60,000 до примерно 240,000 фунтов в неделю.



Согласование личного контракта с Райсом не видится проблемой для "Арсенала". Сложнее "канонирам" будет договориться по стоимости Деклана, но "Вест Хэм" не может чересчур упрямиться ввиду, учитывая оставшийся срок по трудовому договору игрока.