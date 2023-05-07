"Арсенал" уверен в приобретении Райса

Деклан Райс и Микель Артета "Арсенал" уверен, что опередит другие клубы в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Ожидается, что Райс покинет "Вест Хэм" грядущим летом. Деклан дал ясно понять своему клубу, что не будет подписывать новый контракт, и дело здесь не в деньгах.

Райс отчаянно хочет сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов, и сразу несколько грандов Премьер-Лиги, включая "Челси" и "Манчестер Юнайтед", мечтают заполучить капитана "молотобойцев".

Однако Daily Star утверждает, что гарантировавший себе возвращение в Лигу Чемпионов "Арсенал" остается фаворитом в борьбе за Райса, чей действующий контракт истекает в 2025 году.

"Арсенал" собирается поманить 24-летнего игрока сборной Англии увеличенной вчетверо зарплатой — с 60,000 до примерно 240,000 фунтов в неделю.

Согласование личного контракта с Райсом не видится проблемой для "Арсенала". Сложнее "канонирам" будет договориться по стоимости Деклана, но "Вест Хэм" не может чересчур упрямиться ввиду, учитывая оставшийся срок по трудовому договору игрока.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Райс

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2023 18:00

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