Эрик Стил считает, что МЮ должен сохранить Де Хеа

Бывший тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" Эрик Стил считает, что "красные дьяволы" должны сохранить своего голкипера Давида Де Хеа.

Контракт Де Хеа истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" готов продлить сотрудничество с Давидом, только если тот согласится на значительное понижение зарплаты.



Стил надеется, что существующие разногласия будут преодолены, и Де Хеа будет защищать ворота "Юнайтед" еще много лет.



"Он все еще находится в расцвете сил. Он все еще молод для голкипера, но взгляните на его опыт. В конце сезона он будет не так далек от 550 матчей, и это к 32 годам".



"Я бы не хотел, чтобы "Манчестер Юнайтед" и Премьер-Лига лишились его. Надеюсь, они договорятся о сделке, и он останется частью эры Тен Хага".



"Это зависит от Давида и клуба. Думаю, пора бы уже уладить этот вопрос. Мы продолжаем слышать, что это вот-вот будет улажено, но на дворе уже май. Его контракт истекает в конце июня. Было бы приятно услышать, что произойдет".



"Я лишь могу сказать, что я был бы очень расстроен потерей Давида после того, что он дал в эти 12 лет", — сообщил Стил Daily Mail.