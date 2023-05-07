Салах хочет продолжать устанавливать рекорды
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что хочет продолжать устанавливать рекорды.
Накануне Салах своим голом принес "Ливерпулю" победу 1:0 над "Брентфордом", отличившись в 30-й раз в этом сезоне.
Салах стал первым в истории "Ливерпуля" игроком, который забивал в девяти домашних матчах подряд, а также Мохамед стал совместно пятым бомбардиром мерсисайдского клуба всех времен, догнав Стивена Джеррарда (186 голов).
30-летний египтянин гордится своим очередным достижением, но отнюдь не насытился.
"Это многое значит для меня. Как я уже говорил раньше, здесь я чувствую себя как дома, я счастлив".
"Если честно, это нечто, что заставляет меня гордиться. Я упорно тружусь, и каждый знает это, каждый видит это".
"Я просто мотивирован, чтобы продолжать устанавливать рекорды и просто забивать голы, выигрывая матчи для команды", — сообщил Салах Sky Sports.
07.05.2023 16:00
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о каких рекордах говорит ета чепуха кучерявая?) Холанд уже пописал на все рекорды арабского бегунка
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