Салах хочет продолжать устанавливать рекорды

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что хочет продолжать устанавливать рекорды.

Накануне Салах своим голом принес "Ливерпулю" победу 1:0 над "Брентфордом", отличившись в 30-й раз в этом сезоне.

Салах стал первым в истории "Ливерпуля" игроком, который забивал в девяти домашних матчах подряд, а также Мохамед стал совместно пятым бомбардиром мерсисайдского клуба всех времен, догнав Стивена Джеррарда (186 голов).

30-летний египтянин гордится своим очередным достижением, но отнюдь не насытился.

"Это многое значит для меня. Как я уже говорил раньше, здесь я чувствую себя как дома, я счастлив".

"Если честно, это нечто, что заставляет меня гордиться. Я упорно тружусь, и каждый знает это, каждый видит это".

"Я просто мотивирован, чтобы продолжать устанавливать рекорды и просто забивать голы, выигрывая матчи для команды", — сообщил Салах Sky Sports.


Метки Ливерпуль, рекорды, Салах

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2023 16:00

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  1. true-manc 07.05.2023 16:10 # true-manc
    о каких рекордах говорит ета чепуха кучерявая?) Холанд уже пописал на все рекорды арабского бегунка

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