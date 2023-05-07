Салах хочет продолжать устанавливать рекорды

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что хочет продолжать устанавливать рекорды.

Накануне Салах своим голом принес "Ливерпулю" победу 1:0 над "Брентфордом", отличившись в 30-й раз в этом сезоне.



Салах стал первым в истории "Ливерпуля" игроком, который забивал в девяти домашних матчах подряд, а также Мохамед стал совместно пятым бомбардиром мерсисайдского клуба всех времен, догнав Стивена Джеррарда (186 голов).



30-летний египтянин гордится своим очередным достижением, но отнюдь не насытился.



"Это многое значит для меня. Как я уже говорил раньше, здесь я чувствую себя как дома, я счастлив".



"Если честно, это нечто, что заставляет меня гордиться. Я упорно тружусь, и каждый знает это, каждый видит это".



"Я просто мотивирован, чтобы продолжать устанавливать рекорды и просто забивать голы, выигрывая матчи для команды", — сообщил Салах Sky Sports.