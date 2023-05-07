Леви готов выплатить отступные за Алонсо

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов выплатить отступные за главного тренера "Байера" Хаби Алонсо.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь Алонсо, а вовсе не Юлиан Нагельсманн является фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Тоттенхэма".



Леви находится под впечатлением от успехов Алонсо в "Байере", который экс-полузащитник "Ливерпуля" возглавил только в октябре.



Сообщается, что Леви готовы заплатить отступные за Алонсо в размере одной годовой зарплаты, однако нюанс в том, что "шпоры" пока не могут пригласить Хаби на собеседование.



"Байер" не только продолжает борьбу за попадание в зону еврокубков в Бундеслиге, но и готовится к двухматчевому противостоянию с "Ромой" в полуфинале Лиги Европы, поэтому Хаби пока не имеет возможности приехать в Северный Лондон на интервью.