Леви готов выплатить отступные за Алонсо

Хаби Алонсо Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов выплатить отступные за главного тренера "Байера" Хаби Алонсо.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь Алонсо, а вовсе не Юлиан Нагельсманн является фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Тоттенхэма".

Леви находится под впечатлением от успехов Алонсо в "Байере", который экс-полузащитник "Ливерпуля" возглавил только в октябре.

Сообщается, что Леви готовы заплатить отступные за Алонсо в размере одной годовой зарплаты, однако нюанс в том, что "шпоры" пока не могут пригласить Хаби на собеседование.

"Байер" не только продолжает борьбу за попадание в зону еврокубков в Бундеслиге, но и готовится к двухматчевому противостоянию с "Ромой" в полуфинале Лиги Европы, поэтому Хаби пока не имеет возможности приехать в Северный Лондон на интервью.


Метки Алонсо, Байер, Леви, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 61



Поиск: