"Ливерпуль" сделал запрос насчет Инасиу

"Ливерпуль" сделал запрос насчет центрального защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу.

Ранее Инасиу сватали в "Манчестер Юнайтед", который, по слухам, видит в Гонсалу замену для своего капитана Харри Магуайра, фактически выставленного на трансфер.



"Юнайтед" надеялся воспользоваться тем, что агентом Инасиу является Мигель Пинту, который также представляет интересы полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.



Однако Le Parisien располагает информацией, что именно "Ливерпуль" активнее других английских клубов пытается заполучить 21-летнего португальца, который также интересен ПСЖ.



"Ливерпуль" уже сделал свой запрос насчет Инасиу, сыгравшего 115 матчей за первую команду "Спортинга", и вскоре может выдвинуть свое предложение о покупке.