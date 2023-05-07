Бернарду Сити: "Мы совершенно не боимся "Реала"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что его команда совершенно не боится "Реала", своего соперника по 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Год назад "Реал" одолел "Сити" по сумме двух матчей со счетом 6:5, впоследствии завоевав свой 14 трофей Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов.



На сей раз судьба снова столкнула "Сити" и "Реал", и Силва полон уверенности, что "горожане" сумеют взять реванш.



"Мы обладаем большим уважением к ним, да, но мы совершенно их не боимся. Да и почему мы должны их бояться?"



"Мы постараемся использовать свою форму, которую набрали за последние два месяца. Мы подошли к этому моменту очень уверенными в победе над ними, зная, что они выиграли Лигу Чемпионов в прошлом сезоне не без причины", — цитирует Силву Daily Mail.