"Ювентус" хочет Мейсона Гринвуда

"Ювентус" готов предложить нападающему "Манчестер Юнайтед" Мейсону Гринвуду возможность возобновить свою футбольную карьеру.

Футбольная карьера Гринвуда находится на паузе с января прошлого года, когда он был арестован по подозрению в избиении и изнасиловании своей девушки.



В прошлом месяце появилась информация, что Мейсон уже не ожидает вернуться к выступлениям за "Юнайтед" — некоторые игроки в раздевалке, а также женская команда "красных дьяволов" выступают против этого.



Однако Гринвуд жаждет снова играть в футбол, и The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что "Ювентус" готов предложить 21-летнему англичанину такую возможность.



Сообщается, что "Ювентус" "очень заинтересован" в Гринвуде и уже находится в контакте с лагерем Мейсона. Клуб из Турина надеется заключить долгосрочный контракт с нападающим грядущим летом.



В случае своего перехода в "Ювентус" Гринвуд, которым также интересуются "Милан" и "Рома", воссоединится с бывшим полузащитником "Юнайтед" Полем Погба.