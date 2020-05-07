"Ювентус" хочет Мейсона Гринвуда

Мейсон Гринвуд и Поль Погба "Ювентус" готов предложить нападающему "Манчестер Юнайтед" Мейсону Гринвуду возможность возобновить свою футбольную карьеру.

Футбольная карьера Гринвуда находится на паузе с января прошлого года, когда он был арестован по подозрению в избиении и изнасиловании своей девушки.

В прошлом месяце появилась информация, что Мейсон уже не ожидает вернуться к выступлениям за "Юнайтед" — некоторые игроки в раздевалке, а также женская команда "красных дьяволов" выступают против этого.

Однако Гринвуд жаждет снова играть в футбол, и The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что "Ювентус" готов предложить 21-летнему англичанину такую возможность.

Сообщается, что "Ювентус" "очень заинтересован" в Гринвуде и уже находится в контакте с лагерем Мейсона. Клуб из Турина надеется заключить долгосрочный контракт с нападающим грядущим летом.

В случае своего перехода в "Ювентус" Гринвуд, которым также интересуются "Милан" и "Рома", воссоединится с бывшим полузащитником "Юнайтед" Полем Погба.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2023 12:00

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  1. monsieurgood 07.05.2023 13:25 # monsieurgood
    нигра-насильник и тупая песда - одна сатана

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  2. arsenal-fc-fan 07.05.2023 12:07 # arsenal-fc-fan
    Карьера такого таланта загублена из-за женщины..

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  3. keane16 07.05.2023 12:06 # keane16
    В Милан идеально, там как раз правый фланг нуждается в топе. Будут с леау рвать защиты

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