Клопп: "Шесть матчей назад никто бы и не подумал, что мы будем здесь"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что возвращение его команды в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги стало сюрпризом для всех.

Накануне "Ливерпуль" переиграл "Брентфорд" со счетом 1:0 благодаря быстрому голу Мохамеда Салаха, оформив свою шестую подряд победу в Премьер-Лиге.



"Ливерпуль" находится всего в одном очке позади занимающего четвертое место "Манчестер Юнайтед", хотя "красные дьяволы" провели на два матча меньше.



Клопп по-прежнему считает "Ливерпуль" аутсайдером борьбы за путевку в Лигу Чемпионов, однако Юрген чувствует, что впереди "интересный период".



"Шесть матчей назад никто бы и не подумал, что мы будем здесь. Мы не можем сделать больше, чем выигрывать футбольные матчи. Если "Манчестер Юнайтед" сыграет свои матчи так, как они хотят, они будут в семи очках впереди, и такое будет очень сложно наверстать".



"Мы должны убедиться, что финишируем как можно лучше".



"Возможно, уже слегка поздно, но лучше поздно, чем никогда".



"Представьте, если "Юнайтед" оступится. Я не думаю, что это произойдет, но представьте, что они оступятся, а мы не воспользуемся этим. Мы будем по-настоящему жалеть об этом. Если "Юнайтед" выиграет два своих оставшихся матча, они оторвутся на семь очков, и все будет практически закончено".



"Мы знаем это. "Брайтон" тоже будет впереди нас, если выиграет все свои отложенные матчи, а это абсолютно возможно. Это интересный период. Нам нужно постараться не позволить другим командам опередить нас, потому что они напирают".



"Еще ничего не решено, и это хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.