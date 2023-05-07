Клопп: "Шесть матчей назад никто бы и не подумал, что мы будем здесь"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что возвращение его команды в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги стало сюрпризом для всех.

Накануне "Ливерпуль" переиграл "Брентфорд" со счетом 1:0 благодаря быстрому голу Мохамеда Салаха, оформив свою шестую подряд победу в Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" находится всего в одном очке позади занимающего четвертое место "Манчестер Юнайтед", хотя "красные дьяволы" провели на два матча меньше.

Клопп по-прежнему считает "Ливерпуль" аутсайдером борьбы за путевку в Лигу Чемпионов, однако Юрген чувствует, что впереди "интересный период".

"Шесть матчей назад никто бы и не подумал, что мы будем здесь. Мы не можем сделать больше, чем выигрывать футбольные матчи. Если "Манчестер Юнайтед" сыграет свои матчи так, как они хотят, они будут в семи очках впереди, и такое будет очень сложно наверстать".

"Мы должны убедиться, что финишируем как можно лучше".

"Возможно, уже слегка поздно, но лучше поздно, чем никогда".

"Представьте, если "Юнайтед" оступится. Я не думаю, что это произойдет, но представьте, что они оступятся, а мы не воспользуемся этим. Мы будем по-настоящему жалеть об этом. Если "Юнайтед" выиграет два своих оставшихся матча, они оторвутся на семь очков, и все будет практически закончено".

"Мы знаем это. "Брайтон" тоже будет впереди нас, если выиграет все свои отложенные матчи, а это абсолютно возможно. Это интересный период. Нам нужно постараться не позволить другим командам опередить нас, потому что они напирают".

"Еще ничего не решено, и это хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2023 11:00

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  1. apl-nash 07.05.2023 11:38 # apl-nash
    Руки прочь от Святого Йоргена, гнусные хэйтеры!

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  2. keane16 07.05.2023 11:31 # keane16
    В смысле никто не думал? Пиздабол неуравновешенный

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  3. ganinilyha 07.05.2023 11:20 # ganinilyha
    Пригород не отдаст

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  4. chr1s8rown 07.05.2023 11:15 # chr1s8rown
    Тоже мне достижение гандон сука конченый

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