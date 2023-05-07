Ходжсон ожидает, что Кейн побьет рекорд Ширера

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон уверен, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн побьет рекорд Алана Ширера по количеству голов в Премьер-Лиге.

Накануне Кейн принес победу "Тоттенхэму" над "Пэлас" (1:0), забив свой 209-й гол за карьеру в рамках Премьер-Лиги. Харри опередил Уэйна Руни, и теперь впереди него только Ширер (260).



Несмотря на приличный отрыв Ширера, Ходжсон, при котором Кейн дебютировал за сборную Англии, убежден, что этот рекорд не устоит перед Харри.



"Я ожидаю этого. Учитывая его возраст, впереди у него еще несколько хороших лет, и он не очень часто получает травмы — постучим по дереву".



"Единственная вещь, которая стоит между ним и этим рекордом, заключается в том, что он должен избежать серьезной травмы. Сможет ли он играть по 20-30 матчей за сезон? Будет ли он получать помощь от своих партнеров по команде? Будет ли он выступать за хорошую команду, как сейчас? Если все эти вещи совпадут, я бы абсолютно ожидал, что он побьет этот рекорд", — цитирует Ходжсон Sky Sports.