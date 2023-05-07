"Вулверхэмптон" близок к покупке Ансу Фати

"Вулверхэмптон" близок к покупке вингера "Барселоны" и сборной Испании Ансу Фати.

20-летний Фати обладает репутацией одного из ярчайших молодых талантов в мире. В 2021 году отец Ансу назвал сына "следующим Лионелем Месси", и эти сравнения только укрепились, когда юноша получил 10-й номер легендарного аргентинца.



Однако колоссальные финансовые проблемы подталкивают "Барселону" к продаже Фати грядущим летом, и испанское издание Sport утверждает, что отъезд Ансу с "Ноу Камп" уже практически согласован.



Сообщается, что юный испанец отправится в "Вулверхэмптон", который взамен отдаст "Барселоне" своего капитана Рубена Невеша и 30 миллионов евро (26 млн. фунтов).



Трансфер Фати к "волкам" может быть оформлен сразу после открытия летнего трансферного окна 1 июля.