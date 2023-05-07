"Тоттенхэму" придется заплатить свыше 10 млн. фунтов "Баварии" за Нагельсманна

"Тоттенхэму" придется заплатить свыше 10 миллионов фунтов "Баварии", чтобы сделать Юлиана Нагельсманна своим следующим главным тренером.

На текущей неделе появилась информация, что Нагельсманн провел очередной раунд переговоров с "Тоттенхэмом" и что Юлиана привлекает возможность поработать со "шпорами".



Как сообщает The Telegraph, Нагельсманн является целью номер один президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, однако Юлиан не будет рассматривать предложение "шпор", пока те не определятся со спортивным директором взамен покинувшего клуб Фабио Паратичи.



Нагельсманн хочет чувствовать, что сможет завоевывать с "Тоттенхэмом" на трофеи и претендовать на лучших игроков на трансферном рынке.



Также "Тоттенхэму" нужно достичь договоренности с "Баварией", с которой 35-летний немец по-прежнему связан контрактом, несмотря на свое увольнение в марте.



Нагельсманн получал высокую зарплату в Мюнхене, и компенсация за его назначение может превысить 10 млн. фунтов, что делает Юлиана одним из самых дорогих вариантов для "Тоттенхэма" и Леви.