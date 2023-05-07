"Ливерпуль" близок к назначению Шмадтке спортивным директором

"Ливерпуль" близок к назначению немецкого специалиста Йорга Шмадтке своим новым спортивным директором.

Своего нынешнего спортивного директор в лице Джулиана Уорда "Ливерпуль" назначил только прошлым летом, когда Уорд заступил на место Майкла Эдвардса.



Однако еще в ноябре было объявлено, что Уорд покинет свой пост в конце сезона. У "красных" было немало времени, чтобы найти подходящую замену, и похоже на то, что клуб отыскал правильного человека.



Как сообщает The Telegraph, "Ливерпуль" собирается назначить 59-летнего Шмадтке, который в 80-е и 90-е годы прошлого века выступал за "Фортуну" и "Фрайбург" в качестве голкипера.



Свою карьеру футбольного руководителя Шмадтке начал в "Алеманнии" в 2001 году, позже поработав в "Ганновере", "Кельне" и "Вольфсбурге".



Йорг известен своим чувством юмора и обладает репутацией специалиста, который находит качественное усиление при ограниченном бюджете, что весьма актуально для "Ливерпуля".



В "Ливерпуле" Шмадтке будет поддерживать главного тренера Юргена Клоппа, работая бок о бок с ведущими скаутами в лице Дэйва Феллоуза и Барри Хантера.