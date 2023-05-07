35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Букайо Сака В воскресенье, 7 мая, двумя поединками продолжится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Ньюкасл" выиграл восемь из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, включая все три крайних, в которых забил 13 голов. "Арсенал" не знает побед уже три выездных поединка чемпионата кряду (2 ничьи, 1 поражение), пропустив в них восемь голов. "Сороки" могут оформить третью подряд домашнюю победу против "канониров" в Премьер-Лиге, что последний раз происходило в 1996 году.

Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра. Шон Лонгстафф под вопросом из-за проблем со стопой.

"Арсенал" устроит фитнес-тест для защитника Габриэля, которому потребовалась замена в дерби против "Челси" в минувший вторник. Вильям Салиба, Такехиро Томиясу и Мохамед Эльнени все еще лечатся.

ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 21:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Вест Хэм" рискует проиграть четвертый матч Премьер-Лиги подряд — впервые с конца 2022, когда была серия из пяти поражений. "Манчестер Юнайтед" выиграл лишь два из восьми выездных поединков высшего дивизиона в 2023 году (2 ничьи, 4 поражения). "Молотобойцы" не одержали ни одной победы в шести последних встречах с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге (1 ничья, 5 поражений).

"Вест Хэму" нужно оценить состояние Найефа Агерда, Деклана Райса и Томаша Соучека, которые пропустили матч против "Манчестер Сити" посреди недели из-за болезни. Курт Зума и Джанлука Скамакка травмированы.

Вингер "Юнайтед" Алехандро Гарначо набирает форму после травмы лодыжки. Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Донни Ван де Бек и Скотт Мактоминей остаются в лазарете.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2023 06:00

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  1. bmw-e34 07.05.2023 07:19 # bmw-e34
    Половина интриг на сезон уже прекратились - Сити чемпион, Челси не вылетит.

    Осталось борьба за 4-ку; что во многом определит Брайтон. Ну и кто вылетит в Чемпионшип.

    Бонусом Сити - Реал

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  2. largo-winch 07.05.2023 06:32 # largo-winch
    За Лондон!!!

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